Глава МИД Индии прибыл в Киев: Джайшанкар обсудил с Сибигой мирные переговоры

Субраманьям Джайшанкар и Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

В Киев в четверг, 3 сентября, прибыл министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, который уже встретился со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. В частности, стороны обсуждали возобновление мирного процесса по прекращению войны России против Украины.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в эфире День.LIVE.

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Встреча Джайшанкара и Сибиги

Помимо темы возобновления мирного процесса, стороны обсуждали вопросы безопасного судоходства в Черном море и экономического сотрудничества между Украиной и Индией.

Сибига во время общения с журналистами заявил, что в ближайшее время ожидаются новости. Об этом он сказал в ответ на вопрос журналистов о возобновлении мирного процесса. В частности, в последние дни со стороны США была выдвинута инициатива.

"Дипломатия должна играть все более активную роль в мирных усилиях, в прекращении российской агрессии; нереалистично достичь этого без участия американской стороны. Таковы геополитические реалии. Недавно президент Зеленский провел беседу с американской переговорной группой, с членами с их стороны, поддерживается регулярный контакт, и этот диалог не прерывался", — заявил Сибига.

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Глава МИД отметил, что в настоящее время ожидается новая динамика в мирных усилиях с возвращением активной политико-дипломатической фазы.

Журналисты отдельно поинтересовались закупками Индией российской нефти, средства от продажи которой поддерживают военную машину РФ. Глава индийского МИД в ответ заявил, что обеспечение населения энергоносителями является сложной задачей, а закупка сырья, по его словам, не является способом разрешения войны.

"Я хочу добавить, что этот конфликт, который сегодня уже в пятом году, не будет решен из-за того, что кто-то покупает или не покупает нефть, минералы или алюминий, этот конфликт будет решен диалогом, дипломатией и переговорами", — говорит Джайшанкара.

Кроме того, индийский министр не ответил на вопрос о массированных российских обстрелах Киева.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Андрея Сибига, Украина ожидает активизации дипломатических усилий для завершения войны. Кроме того, речь идет о возвращении к политико-дипломатической фазе переговоров.

Ранее МИД Украины отверг заявления Кремля о якобы готовности к дипломатическому урегулированию войны. В ведомстве подчеркнули, что на фоне массированных воздушных атак такие слова остаются пустыми.