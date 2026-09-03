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Главная Новости дня Сибига: Украина и Индия будут расширять торговлю и инвестиции

Сибига: Украина и Индия будут расширять торговлю и инвестиции

Ua ru
3 сентября 2026 16:48
Сибига назвал объем торговли между Украиной и Индией, а также перспективные сферы сотрудничества
Субраманьям Джайшанкар и Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина и Индия активно работают над расширением торговли, привлечением инвестиций и углублением деловых контактов. В настоящее время товарооборот между странами составляет 2,6 млрд долларов, но есть потенциал для его увеличения.

Об этом Андрей Сибига заявил на пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьяном Джайшанкаром, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Сотрудничество Украины и Индии

"Сегодня мы также подробно обсудили и будем продолжать обсуждать нашу двустороннюю повестку дня. Мы готовы к расширению торговли, инвестиций, деловых контактов. И на сегодняшний день наш товарооборот составляет 2,6 миллиарда долларов, но еще есть большой потенциал его наращивания", — рассказал Сибига по итогам встречи с Джайшанкаром.

Стороны также будут обсуждать определение даты проведения межправительственной экономической комиссии.

Кроме того, есть перспективы в энергетике, инфраструктуре, транспорте, аграрном секторе, фармацевтике, цифровизации и машиностроении.

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Сибига отметил, что Индия является глобальной технологической державой, а Украина в результате войны входит в число мировых лидеров в области инновационных технологий, в том числе в сфере безопасности.

"Мы также готовы развивать научно-техническое сотрудничество, налаживать контакты между университетами и научными учреждениями, заинтересованы в развитии образовательных и культурных обменов", — говорит он.

Сибига подчеркнул, что Украина рассматривает Индию как важного партнера.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Андрея Сибигу, Украина ожидает активизации дипломатических усилий для завершения войны и возвращения к политико-дипломатической фазе переговоров сразу в нескольких столицах мира.

Кроме того, Сибига и Джайшанкар обсуждали вопросы безопасного судоходства в Чёрном море и экономического сотрудничества. При этом индийский министр не ответил на вопрос о массированных российских обстрелах Киева.

Индия торговля Андрей Сибига Украина экономика сотрудничество
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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