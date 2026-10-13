Україна пройшла шлях від "немає карт" до "не розігруйте їх" - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що за менш ніж два роки країна пройшла шлях від знецінення своїх можливостей до закликів не розігрувати "наявні карти". Він назвав таку зміну риторики свідченням міжнародного визнання України та наголосив на важливості українського досвіду для партнерів.

Про це заявив глава МЗС під час форуму в Варшаві, передає Новини.LIVE.

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Сибіга заявив про зміну ставлення до України: це досягнення

Глави Міністерства закордонних справ України повідомив, що зміна риторики міжнародних партнерів свідчить про те, що Україну дедалі більше сприймають як державу зі значним досвідом і власними можливостями впливати на безпекову ситуацію.

"І насамкінець хочу сказати ще дещо: менш ніж за два роки ми пройшли шлях від "у вас немає карт" до "не розігруйте свої карти". Це також є справжнім визнанням України. І це справді значне досягнення. Це урок, який ми засвоїли", — зазначив Сибіга.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року Дональд Трамп сказав Володимиру Зеленському: "Ви маєте бути вдячні США. Ви не в тому положенні, у вас немає карт на руках", — заявив американський лідер.

Міністр додав, що Україна здобуває унікальний досвід під час протистояння російській агресії та готова ділитися ним із міжнародними партнерами.

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"Безумовно, наш досвід буде унікальним. Він стане нашим надбанням, яким ми готові ділитися", — сказав він.

Сибіга назвав реалізм головним принципом української політики

Глава МЗС наголосив, що в нинішніх умовах для України визначальне значення має реалізм. Він також назвав Будапештський меморандум історичною стратегічною помилкою.

"В Україні ми добре знаємо, що єдина ідеологія, яка справді працює, — це реалізм...І якщо говорити про реалізм, то з цієї трибуни я можу сказати, що Будапештський меморандум, який також стосується міжнародного права, став історичною стратегічною помилкою — не лише для України", — поділився міністр.

На форумі у Варшаві він повідомив, що цей досвід демонструє необхідність створення дієвих механізмів забезпечення виконання норм міжнародного права. Самих зобов’язань і домовленостей недостатньо, якщо немає інструментів, які гарантують їх дотримання.

Андрій Сибіга окремо повідомив, що Україна відіграє ключову роль у безпеці Європи.

"Ідею свободи сьогодні захищають безпосередньо на передовій в Україні. Ми платимо за це найвищу ціну. Саме тут, на українській лінії фронту, справжній лібералізм протистоїть тиранії. Майбутнє Європи, глобальної архітектури безпеки та міжнародного права також вирішується зараз в Україні. Українська лінія фронту — це перша лінія оборони Європи", — прокоментував він.

Ми писали, що глава МЗС Андрій Сибіга прокоментував заяву американського лідера Дональда Трампа про зміну президента України. Він наголосив, що саме українці мають обирати собі главу держави та підтримав Володимира Зеленського.

Новини.LIVE інформували, що також Сибіга зазначив, що 13 жовтня, у вівторок, Європейський Союз офіційно погодить відкриття другого та третього переговорних кластерів у межах вступу країни до ЄС. Варто зазначити, що раніше просування переговорів блокувала Угорщина, наполягаючи на розширенні освітніх прав національних меншин.