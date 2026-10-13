Украина прошла путь от "нет карт" до «не разыгрывайте их» — Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что менее чем за два года страна прошла путь от недооценки своих возможностей до призывов не разыгрывать "имеющиеся карты". Он назвал такое изменение риторики свидетельством международного признания Украины и подчеркнул важность украинского опыта для партнеров.

Об этом заявил глава МИД во время форума в Варшаве, передает Новини.LIVE.

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Сибига заявил об изменении отношения к Украине: это достижение

Глава Министерства иностранных дел Украины сообщил, что изменение риторики международных партнеров свидетельствует о том, что Украину все больше воспринимают как государство со значительным опытом и собственными возможностями влиять на ситуацию в сфере безопасности.

"И в заключение хочу сказать ещё кое-что: менее чем за два года мы прошли путь от "у вас нет карт" до "не разыгрывайте свои карты". Это также является настоящим признанием Украины. И это действительно значительное достижение. Это урок, который мы усвоили", — отметил Сибига.

Напомним, что в феврале 2025 года Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому: "Вы должны быть благодарны США. Вы не в том положении, у вас нет карт на руках", — заявил американский лидер.

Министр добавил, что Украина приобретает уникальный опыт в ходе противостояния российской агрессии и готова делиться им с международными партнерами.

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"Безусловно, наш опыт будет уникальным. Он станет нашим достоянием, которым мы готовы делиться", — сказал он.

Сибига назвал реализм главным принципом украинской политики

Глава МИД подчеркнул, что в нынешних условиях для Украины определяющее значение имеет реализм. Он также назвал Будапештский меморандум исторической стратегической ошибкой.

"В Украине мы хорошо знаем, что единственная идеология, которая действительно работает, — это реализм...И если говорить о реализме, то с этой трибуны я могу сказать, что Будапештский меморандум, который также касается международного права, стал исторической стратегической ошибкой — не только для Украины", — поделился министр.

На форуме в Варшаве он сообщил, что этот опыт демонстрирует необходимость создания действенных механизмов обеспечения выполнения норм международного права. Самих обязательств и договоренностей недостаточно, если нет инструментов, гарантирующих их соблюдение.

Андрей Сибига отдельно сказал, что Украина играет ключевую роль в обеспечении безопасности Европы.

"Идею свободы сегодня защищают непосредственно на передовой в Украине. Мы платим за это самую высокую цену. Именно здесь, на украинской линии фронта, настоящий либерализм противостоит тирании. Будущее Европы, глобальной архитектуры безопасности и международного права также решается сейчас в Украине. Украинская линия фронта — это первая линия обороны Европы", — прокомментировал он.

Мы писали, что глава МИД Андрей Сибига прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа об смене президента Украины. Он подчеркнул, что именно украинцы должны выбирать себе главу государства, и поддержал Владимира Зеленского.

Новини.LIVE сообщали, что Сибига также отметил что, 13 октября, во вторник, Европейский Союз официально одобрит открытие второго и третьего переговорных кластеров в рамках вступления страны в ЕС. Стоит отметить, что ранее продвижение переговоров блокировала Венгрия, настаивая на расширении прав национальных меньшинств в сфере образования.