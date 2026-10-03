Україна може отримати багатомільйонний пакет боєприпасів для F-16 - Сибіга

Міністр МЗС України Андрій Сибіга. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Україна очікує на значне посилення запасів 20-мм боєприпасів для винищувачів F-16, які використовують для боротьби з російськими дронами. Йдеться про можливе отримання багатомільйонного пакета амуніції, а партнери вже розпочали передачу необхідних боєприпасів.

Про це розповів міністр МЗС України Андрій Сибіги журналістам, передає Новини.LIVE.

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Україна домовляється про мільйони боєприпасів

Андрій Сибіга розповів, що питання забезпечення F-16 боєприпасами стало одним із головних напрямів роботи української дипломатії. Напередодні над цим питанням одночасно працювали президент України, міністр оборони та Міністерство закордонних справ. Київ звертався до партнерів із проханням допомогти із 20-мм боєприпасами, які необхідні для ефективного використання винищувачів.

"Цілий день ми займалися 20-мм калібром. І нам вдалося. Я вважаю, що ми на суттєвий період часу забезпечили рішення по цьому калібру", — заявив Сибіга.

Міністр наголосив, що потреба в таких боєприпасах зросла на тлі атак Росії реактивними безпілотниками. Винищувачі F-16 наразі є одним із найбільш ефективних засобів для їхнього знищення, тоді як постійне використання дорогих систем ППО проти дронів є складним.

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Партнери вже передають допомогу

Міністр МЗС України подякував Іспанії, Бельгії та Польщі за підтримку. Він повідомив, що Польща вже розпочала процес передачі боєприпасів, а необхідні постачання мають надійти Україні найближчим часом.

Водночас Київ веде переговори з приватними виробниками, щоб закуповувати додаткові партії.

Також він анонсував "дуже серйозний візит", в результаті якого можливий "кількамільйонний пакет" боєприпасів.

"Ми думаємо, що одним з рішень за результатами цього візиту буде пакет, кількамільйонний пакет цієї амуніції для України", — сказав Андрій Сибіга.

Йдеться саме про 20-мм боєприпаси для F-16.

Україна також просить партнерів про дрони-перехоплювачі

Окрім боєприпасів для винищувачів, Україна намагається наростити парк безпілотників-перехоплювачів із реактивними двигунами.

Повідомляється, що українські приватні виробники готові збільшувати виробництво, однак для цього їм необхідне своєчасне фінансування. Один із варіантів — пряме замовлення української продукції партнерами.

Міністр визнав, що із забезпеченням України дронами-перехоплювачами наразі залишається складна ситуація. Саме тому, за його словами, дипломатичні зусилля зосередили, зокрема, на забезпеченні F-16 необхідною амуніцією.

Бельгія передасть Україні три F-16 до кінця року

Окремо Сибіга повідомив про прискорення передачі Україні винищувачів F-16 від Бельгії.

"Загалом по інтерсепторах (ред. перехоплювачах) складна ситуація. Тому ми сфокусувалися на амуніції для F-16. І наші три літаки Бельгія підтвердила", — сказав він.

Міністр закордонних справ також зазначив, що Київ розглядає додаткові варіанти посилення протиповітряної оборони, зокрема можливість використання легких винищувачів.

"Вони за планом мали постачатися наступного року. А зараз вони зайдуть до кінця року. Це важливо. Ну і в нас ще є креативні ідеї. Окрім того, що немає достатньої кількості інтерсепторів, треба якось іншими моментами посилювати. Зокрема це легкі fighter jets, винищувачі", — сказав він.

Інші заяви Андрія Сибіги

Новини.LIVE писали, що глава МЗС України Андрій Сибіга також повідомляв, що Європа фактично вже перебуває у стані війни з Росією, оскільки Москва саме так сприймає нинішню ситуацію. Він також зазначив, що РФ проводить на території європейських країн відповідні операції.

Ми інформували, що він також повідомив — Україна потребує щонайменше 300 ракет-перехоплювачів для систем Patriot на зимовий період. Андрій Сибіга також наголосив на важливості посилення тиску на Росію та готовності європейських країн до можливих дій Москви.