Сибіга розповів про перевагу Росії в повітрі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Сибіга/Facebook

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія продовжує нарощувати свої спроможності та має перевагу в повітрі. За його словами, Україні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів Patriot на зимовий період. Сибіга також розповів про необхідність посилення тиску на РФ та підготовку Європи до можливих дій Росії.

Про це глава МЗС України Андрій Сибіга розповів у відповідь на запитання журналістів, інформує Новини.LIVE.

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Україні потрібно 300 ракет-перехоплювачів Patriot

Андрій Сибіга пояснив, що потребу України в 300 ракетах-перехоплювачах Patriot розрахували з урахуванням спроможностей Росії. За його словами, РФ може виробляти в середньому від 120 до 140 балістичних ракет на місяць, а на її складах, за оцінкою української розвідки, перебуває 600 таких ракет.

Глава МЗС зазначив, що Росія продовжує нарощувати свої спроможності. Тому, виходячи з масштабів виробництва та наявних запасів, Україні на зимовий період потрібно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів.

"Наша арифметика базується на тих спроможностях, які Росія набула, набуває і має. Росія може виробляти в середньому від 120 до 140 балістичних ракет на місяць. На складах, за оцінкою нашої розвідки, у них 600. На жаль, вони нарощують свої спроможності. І виходячи з тих масштабів, з цієї арифметики, наша калькуляція — це мінімальна кількість інтерсепторів, 300 нам потрібно на цей зимовий період", — зазначив очільник дипломатичного відомства.

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Водночас Сибіга наголосив, що Україні потрібні не лише засоби для перехоплення російських ракет, а й можливості позбавляти РФ спроможностей виробляти та запускати їх. Він зазначив, що саме в цьому полягає ідея використання Starlink, який, за його словами, дає змогу діяти точніше та ефективніше.

"Ну а з іншого боку, звісно, нам теж потрібні засоби, аби позбавити Росію спроможностей і виробляти, і запускати ці ракети. І якраз зі Starlink — в цьому ідея. Він дозволяє бути точним, дозволяє дуже бути ефективними у позбавлені Росії спроможностей запускати ракети. З військової точки зору ми знаємо, як це зробити. І теж ми вважаємо, що саме такий крок прискорив би мирні зусилля і підштовхнув би Росію до справжніх перемовин", — пояснив міністр.

Окремо Сибіга розповів про необхідність посилення санкційного тиску на російську балістичну галузь. За його словами, Україна знає підприємства та людей, залучених до цієї екосистеми, і пропонує запроваджувати антибалістичні санкції після кожного російського удару.

"І в цьому ж розряді наші антибалістичні санкції. Ми знаємо їхню екосистему. Ми знаємо всі підприємства залучені. Ми знаємо людей відповідальних. І якраз наша ідея — і вона взята теж до виконання в Європі була — антибалістичні санкції після кожного удару. Швидка відповідь, не чекаючи цих великих санкційних пакетів. Росіян треба наздоганяти і позбавляти спроможності виробляти балістику. Це для нас найбільша загроза", — наголосив глава МЗС.

Сибіга також заявив, що Україна позбавила Росію домінування на суші та на морі. Водночас він зазначив, що РФ має перевагу в повітрі через значні авіаційні та балістичні спроможності:

"Ми позбавили росіян їхнього домінування на суші, на морі. Єдине, де у них є переваги — це небо. І тут складно. Тому що у них і флот повітряний величезний, і балістика. У них є ці спроможності".

За словами глави МЗС, Україні важливо розвивати власну національну програму, щоб мати пропорційний баланс або паритет зі спроможностями РФ. Він зазначив, що Україна рухається в цьому напрямку, зокрема у виробництві дронів та інших засобів:

"Тому важливо і нашу національну програму розвивати аби мати пропорційний баланс, чи паритет. І ми до цього ідемо, як в дронах, так і в інших речах".

Міністр також пояснив, чому Україні зараз необхідне фінансування. За його словами, кошти потрібні для контрактування виробництва дронів та інших необхідних військових засобів, щоб у січні, лютому та березні не виникло дефіциту.

"Чому нам так важливо отримати зараз фінансування? Тому що потрібно контрактувати дрони, аби в січні, лютому, березні у нас не було "gaps". Зараз потрібно проплачувати виробництво тих необхідних військових речей, аби достойно себе почувати на початку року. Бо зима буде дійсно складна. Тому треба дуже швидкі і сильні рішення, аби мінімізувати наслідки", — зауважив глава МЗС.

Сибіга розповів про домовленості щодо Patriot

У відповідь на запитання про нові домовленості щодо ракет-перехоплювачів Patriot, Сибіга зазначив, що Україна продовжує переговори з партнерами та наводить додаткові аргументи щодо необхідності посилення протиповітряної оборони.

За його словами, певні рішення вже реалізуються в межах програми PURL. Водночас Україні потрібні додаткові засоби, і робота над їх отриманням триває.

"По інтерсепторах ми розмовляємо, наводимо додаткові аргументи. У нас є певні рішення, які йдуть по програмі PURL. Але нам треба зараз додаткові, звичайно, і ми працюємо над цим", — сказав очільник дипломатичного відомства.

Сибіга про плани РФ щодо європейських країн

Журналісти також запитали міністра про російські погрози країнам Європи, зокрема із застосуванням ядерної риторики, можливість нападу РФ на європейські держави та оцінку такої діяльності Росії. Сибіга погодився, що дії Москви можуть бути спробою відвернути увагу від України, та зазначив, що Росія намагається через створення високих ризиків і тиск зменшити підтримку України.

За словами глави МЗС, Європа вже перебуває у війні з Росією, оскільки Москва, як зазначив Сибіга, сама так це сприймає. Він також заявив, що операції РФ на території європейських країн уже не є лише гібридними, а мають ознаки саботажу та диверсій.

"Звичайно, що це одна зі спроб. Я зачеплюся за останню вашу тезу. Росія намагається призупинити, зменшити підтримку України, створюючи ці високі ризики і тиск цими операціями. Я вважаю, що як би себе Європа не заспокоювала, вона вже перебуває у війні з Росією. Росія так вважає. І ці операції, які проводяться на території європейських країн, це вже не гібридні операції. Це вже акти саботажу, диверсій", — зазначив Сибіга.

Очільник МЗС України також заявив, що українські та європейські розвідки мають дані про плани Росії щодо можливого нападу на окремі європейські країни. За його словами, йдеться про розроблені плани із визначенням конкретних цілей, тому до можливих дій РФ необхідно готуватися.

"І європейські розвідки, і ми маємо дані про плани Росії. Чіткі розроблені плани з таргетом нападу на ту чи іншу європейську країну. Вони є. І розвідки про це знають. І до цього треба готуватися. Найголовніше — запобігти", — підсумував Сибіга.

Новини.LIVE інформували, що Сибіга заявив, що Україна має чотири пропозиції щодо перемир’я з Росією. Йдеться про енергетичне, чорноморське та два продовольчі формати, які запропонували Туреччина та Єгипет. Також США просувають припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Новини.LIVE також писали, що Сибіга заявив, що Росія продовжує щоденні удари по Україні, зокрема по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Він закликав партнерів посилити санкційний тиск на Москву та збільшити постачання Україні засобів ППО. За словами міністра, міжнародна спільнота має підвищити для Росії ціну продовження війни.