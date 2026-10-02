Сибига рассказал о превосходстве России в воздухе

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия продолжает наращивать свои возможности и обладает преимуществом в воздухе. По его словам, Украине необходимо не менее 300 ракет-перехватчиков Patriot на зимний период. Сибига также рассказал о необходимости усиления давления на РФ и подготовке Европы к возможным действиям России.

Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал в ответ на вопросы журналистов, сообщает Новини.LIVE.

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Украине нужно 300 ракет-перехватчиков Patriot

Андрей Сибига пояснил, что потребность Украины в 300 ракетах-перехватчиках Patriot рассчитана с учетом возможностей России. По его словам, РФ может производить в среднем от 120 до 140 баллистических ракет в месяц, а на ее складах, по оценке украинской разведки, находится 600 таких ракет.

Глава МИД отметил, что Россия продолжает наращивать свои возможности. Поэтому, исходя из масштабов производства и имеющихся запасов, Украине на зимний период требуется не менее 300 ракет-перехватчиков.

"Наша арифметика основана на тех возможностях, которые Россия приобрела, приобретает и имеет. Россия может производить в среднем от 120 до 140 баллистических ракет в месяц. На складах, по оценке нашей разведки, у них 600. К сожалению, они наращивают свои возможности. И исходя из этих масштабов, из этой арифметики, наш расчет — это минимальное количество перехватчиков, 300 нам нужно на этот зимний период", — отметил глава дипломатического ведомства.

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В то же время Сибига подчеркнул, что Украине нужны не только средства для перехвата российских ракет, но и возможности лишать РФ способности производить и запускать их. Он отметил, что именно в этом заключается идея использования Starlink, который, по его словам, позволяет действовать точнее и эффективнее.

"Ну а с другой стороны, конечно, нам тоже нужны средства, чтобы лишить Россию возможности как производить, так и запускать эти ракеты. И как раз в этом и заключается идея использования Starlink. Он позволяет действовать точно, позволяет быть очень эффективными в лишении России возможности запускать ракеты. С военной точки зрения мы знаем, как это сделать. И мы также считаем, что именно такой шаг ускорил бы мирные усилия и подтолкнул бы Россию к настоящим переговорам", — пояснил министр.

Отдельно Сибига рассказал о необходимости усиления санкционного давления на российскую баллистическую отрасль. По его словам, Украина знает предприятия и людей, вовлечённых в эту экосистему, и предлагает вводить антибаллистические санкции после каждого российского удара.

"И в этом же ряду находятся наши антибаллистические санкции. Мы знаем их экосистему. Мы знаем все вовлеченные предприятия. Мы знаем ответственных лиц. И как раз наша идея — которая, кстати, была принята к реализации и в Европе — заключается в введении антибаллистических санкций после каждого удара. Быстрый ответ, не дожидаясь этих крупных санкционных пакетов. Русских нужно настигать и лишать возможности производить баллистическое оружие. Это для нас самая большая угроза", — подчеркнул глава МИД.

Сибига также заявил, что Украина лишила Россию доминирования на суше и на море. В то же время он отметил, что РФ имеет преимущество в воздухе благодаря значительным авиационным и баллистическим возможностям:

"Мы лишили россиян их доминирования на суше и на море. Единственное, где у них есть преимущества, — это небо. И здесь сложно. Потому что у них и огромный воздушный флот, и баллистика. У них есть эти возможности".

По словам главы МИД, Украине важно развивать собственную национальную программу, чтобы обеспечить пропорциональный баланс или паритет с возможностями РФ. Он отметил, что Украина движется в этом направлении, в частности в производстве дронов и других средств:

"Поэтому важно развивать и нашу национальную программу, чтобы обеспечить пропорциональный баланс или паритет. И мы к этому идем, как в сфере дронов, так и в других областях".

Министр также объяснил, почему Украине сейчас необходимо финансирование. По его словам, средства нужны для заключения контрактов на производство дронов и других необходимых военных средств, чтобы в январе, феврале и марте не возник дефицит.

"Почему нам так важно получить финансирование сейчас? Потому что нужно заключить контракты на поставку дронов, чтобы в январе, феврале и марте у нас не было "gaps". Сейчас нужно оплачивать производство тех необходимых военных средств, чтобы достойно чувствовать себя в начале года. Ведь зима будет действительно сложной. Поэтому нужны очень быстрые и решительные меры, чтобы минимизировать последствия", — отметил глава МИД.

Сибига рассказал о договоренностях по Patriot

В ответ на вопрос о новых договоренностях по ракетам-перехватчикам Patriot Сибига отметил, что Украина продолжает переговоры с партнерами и приводит дополнительные аргументы в пользу необходимости усиления противовоздушной обороны.

По его словам, определенные решения уже реализуются в рамках программы PURL. В то же время Украине нужны дополнительные средства, и работа над их получением продолжается.

"По поводу перехватчиков мы ведем переговоры, приводим дополнительные аргументы. У нас есть определенные решения, которые реализуются в рамках программы PURL. Но нам сейчас, конечно, нужны дополнительные средства, и мы работаем над этим", — сказал глава дипломатического ведомства.

Сибига о планах РФ в отношении европейских стран

Журналисты также спросили министра о российских угрозах странам Европы, в частности с использованием ядерной риторики, о возможности нападения РФ на европейские государства и об оценке такой деятельности России. Сибига согласился, что действия Москвы могут быть попыткой отвлечь внимание от Украины, и отметил, что Россия пытается путем создания высоких рисков и давления ослабить поддержку Украины.

По словам главы МИД, Европа уже находится в состоянии войны с Россией, поскольку Москва, как отметил Сибига, сама так это воспринимает. Он также заявил, что операции РФ на территории европейских стран уже не являются исключительно гибридными, а носят признаки саботажа и диверсий.

"Конечно, это одна из попыток. Я остановлюсь на вашем последнем тезисе. Россия пытается приостановить, уменьшить поддержку Украины, создавая эти высокие риски и давление с помощью этих операций. Я считаю, что как бы Европа ни успокаивала себя, она уже находится в состоянии войны с Россией. Россия так считает. И эти операции, проводимые на территории европейских стран, — это уже не гибридные операции. Это уже акты саботажа и диверсий", — отметил Сибига.

Глава МИД Украины также заявил, что украинская и европейская разведки располагают данными о планах России относительно возможного нападения на отдельные европейские страны. По его словам, речь идет о разработанных планах с определением конкретных целей, поэтому к возможным действиям РФ необходимо готовиться.

"И европейские спецслужбы, и мы располагаем данными о планах России. Чётко разработанные планы с целью нападения на ту или иную европейскую страну. Они есть. И спецслужбы об этом знают. И к этому нужно готовиться. Самое главное — предотвратить", — подытожил Сибига.

Новини.LIVE сообщали, что Сибига заявил, что у Украины есть четыре предложения по перемирию с Россией. Речь идет об энергетическом, черноморском и двух продовольственных форматах, которые предложили Турция и Египет. Также США продвигают прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

Новини.LIVE также писали, что Сибига заявил, что Россия продолжает ежедневные удары по Украине, в частности по гражданской и энергетической инфраструктуре. Он призвал партнеров усилить санкционное давление на Москву и увеличить поставки Украине средств ПВО. По словам министра, международное сообщество должно повысить для России цену продолжения войны.