Украина может получить многомиллионный пакет боеприпасов для F-16 — Сибига

Сибига: Украина может получить многомиллионный пакет боеприпасов для F-16
Украина ожидает значительного пополнения запасов 20-мм боеприпасов для истребителей F-16, которые используются для борьбы с российскими дронами. Речь идет о возможном получении многомиллионного пакета боеприпасов, а партнеры уже приступили к передаче необходимых боеприпасов.
Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибиги, передает Новини.LIVE.
Украина договаривается о поставках миллионов боеприпасов
Андрей Сибига рассказал, что вопрос обеспечения F-16 боеприпасами стал одним из главных направлений работы украинской дипломатии. Накануне над этим вопросом одновременно работали президент Украины, министр обороны и Министерство иностранных дел. Киев обращался к партнерам с просьбой помочь с 20-мм боеприпасами, которые необходимы для эффективного использования истребителей.
"Весь день мы занимались 20-мм калибром. И у нас получилось. Я считаю, что мы на значительный период времени обеспечили решение по этому калибру", — заявил Сибига.
Министр подчеркнул, что потребность в таких боеприпасах возросла на фоне атак России реактивными беспилотниками. Истребители F-16 в настоящее время являются одним из наиболее эффективных средств для их уничтожения, тогда как постоянное использование дорогостоящих систем ПВО против дронов сопряжено со сложностями.
Партнеры уже передают помощь
Министр иностранных дел Украины поблагодарил Испанию, Бельгию и Польшу за поддержку. Он сообщил, что Польша уже начала процесс передачи боеприпасов, а необходимые поставки должны поступить в Украину в ближайшее время.
В то же время Киев ведет переговоры с частными производителями, чтобы закупать дополнительные партии.
"Мы полагаем, что одним из решений по итогам этого визита станет пакет, многомиллионный пакет этой амуниции для Украины", — сказал Андрей Сибига.
Речь идет именно о 20-мм боеприпасах для F-16.
Украина также просит партнеров о дронах-перехватчиках
Помимо боеприпасов для истребителей, Украина пытается нарастить парк беспилотников-перехватчиков с реактивными двигателями.
Сообщается, что украинские частные производители готовы наращивать производство, однако для этого им необходимо своевременное финансирование. Один из вариантов — прямой заказ украинской продукции партнерами.
Министр признал, что с обеспечением Украины дронами-перехватчиками пока остается сложная ситуация. Именно поэтому, по его словам, дипломатические усилия сосредоточены, в частности, на обеспечении F-16 необходимой амуницией.
Бельгия передаст Украине три F-16 до конца года
Отдельно Сибига сообщил об ускорении передачи Украине истребителей F-16 из Бельгии.
"В целом с перехватчиками сложная ситуация. Поэтому мы сосредоточились на боеприпасах для F-16. И Бельгия подтвердила предоставление нам трех самолетов", — сказал он.
Министр иностранных дел также отметил, что Киев рассматривает дополнительные варианты усиления противовоздушной обороны, в частности возможность использования легких истребителей.
"По плану они должны были поступить в следующем году. А сейчас они поступят до конца года. Это важно. Ну и у нас ещё есть креативные идеи. Помимо того, что нет достаточного количества перехватчиков, нужно как-то усиливать оборону другими средствами. В частности, это лёгкие истребители",— сказал он.
Другие заявления Андрея Сибиги
Новини.LIVE писали, что глава МИД Украины Андрей Сибига также сообщал, что Европа фактически уже находится в состоянии войны с Россией, поскольку Москва именно так воспринимает нынешнюю ситуацию. Он также отметил, что РФ проводит на территории европейских стран соответствующие операции.
Мы сообщали, что он также заявил — Украине требуется не менее 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot на зимний период. Андрей Сибига также подчеркнул важность усиления давления на Россию и готовности европейских стран к возможным действиям Москвы.