Украина может получить многомиллионный пакет боеприпасов для F-16 — Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Украина ожидает значительного пополнения запасов 20-мм боеприпасов для истребителей F-16, которые используются для борьбы с российскими дронами. Речь идет о возможном получении многомиллионного пакета боеприпасов, а партнеры уже приступили к передаче необходимых боеприпасов.

Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибиги, передает Новини.LIVE.

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Украина договаривается о поставках миллионов боеприпасов

Андрей Сибига рассказал, что вопрос обеспечения F-16 боеприпасами стал одним из главных направлений работы украинской дипломатии. Накануне над этим вопросом одновременно работали президент Украины, министр обороны и Министерство иностранных дел. Киев обращался к партнерам с просьбой помочь с 20-мм боеприпасами, которые необходимы для эффективного использования истребителей.

"Весь день мы занимались 20-мм калибром. И у нас получилось. Я считаю, что мы на значительный период времени обеспечили решение по этому калибру", — заявил Сибига.

Министр подчеркнул, что потребность в таких боеприпасах возросла на фоне атак России реактивными беспилотниками. Истребители F-16 в настоящее время являются одним из наиболее эффективных средств для их уничтожения, тогда как постоянное использование дорогостоящих систем ПВО против дронов сопряжено со сложностями.

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Партнеры уже передают помощь

Министр иностранных дел Украины поблагодарил Испанию, Бельгию и Польшу за поддержку. Он сообщил, что Польша уже начала процесс передачи боеприпасов, а необходимые поставки должны поступить в Украину в ближайшее время.

В то же время Киев ведет переговоры с частными производителями, чтобы закупать дополнительные партии.

"Мы полагаем, что одним из решений по итогам этого визита станет пакет, многомиллионный пакет этой амуниции для Украины", — сказал Андрей Сибига.

Речь идет именно о 20-мм боеприпасах для F-16.

Украина также просит партнеров о дронах-перехватчиках

Помимо боеприпасов для истребителей, Украина пытается нарастить парк беспилотников-перехватчиков с реактивными двигателями.

Сообщается, что украинские частные производители готовы наращивать производство, однако для этого им необходимо своевременное финансирование. Один из вариантов — прямой заказ украинской продукции партнерами.

Министр признал, что с обеспечением Украины дронами-перехватчиками пока остается сложная ситуация. Именно поэтому, по его словам, дипломатические усилия сосредоточены, в частности, на обеспечении F-16 необходимой амуницией.

Бельгия передаст Украине три F-16 до конца года

Отдельно Сибига сообщил об ускорении передачи Украине истребителей F-16 из Бельгии.

"В целом с перехватчиками сложная ситуация. Поэтому мы сосредоточились на боеприпасах для F-16. И Бельгия подтвердила предоставление нам трех самолетов", — сказал он.

Министр иностранных дел также отметил, что Киев рассматривает дополнительные варианты усиления противовоздушной обороны, в частности возможность использования легких истребителей.

"По плану они должны были поступить в следующем году. А сейчас они поступят до конца года. Это важно. Ну и у нас ещё есть креативные идеи. Помимо того, что нет достаточного количества перехватчиков, нужно как-то усиливать оборону другими средствами. В частности, это лёгкие истребители",— сказал он.

Другие заявления Андрея Сибиги

Новини.LIVE писали, что глава МИД Украины Андрей Сибига также сообщал, что Европа фактически уже находится в состоянии войны с Россией, поскольку Москва именно так воспринимает нынешнюю ситуацию. Он также отметил, что РФ проводит на территории европейских стран соответствующие операции.

Мы сообщали, что он также заявил — Украине требуется не менее 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot на зимний период. Андрей Сибига также подчеркнул важность усиления давления на Россию и готовности европейских стран к возможным действиям Москвы.