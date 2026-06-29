Сибіга повідомив про набуття чинності оборонної угоди з Кувейтом

Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Кувейт завершив усі юридичні процедури, необхідні для набрання чинності міжурядової угоди про співпрацю з Україною у військовій та низці інших сфер. Відтепер документ офіційно відкриває можливості для розширення взаємодії між двома державами у сфері безпеки та оборони.

Про це він написав у Х, передає Новини.LIVE.

Україна розширює оборонне партнерство з Кувейтом

"Я вдячний Еміру та Уряду Кувейту, а також моєму колезі шейху Джарраху Аль-Сабаху за підтримку та сприяння. Набрання чинності цієї угоди знаменує собою новий етап в українсько-кувейтському партнерстві у військово-технічній, оборонній та безпековій сферах. Вона створює можливості для реалізації спільних проєктів, обміну досвідом та сучасними технологіями, а також для поглиблення стратегічного діалогу".

За словами Сибіги, Україна за роки повномасштабної війни отримала унікальний практичний досвід у сфері оборони, протидії сучасним загрозам і захисту держави, яким готова ділитися з міжнародними партнерами. Саме тому нова угода відкриває перспективи не лише для обміну технологіями, а й для поглиблення співробітництва у сфері безпеки.

Міністр також звернув увагу, що набуття чинності документа є особливо актуальним на тлі останніх іранських повітряних атак, спрямованих проти Кувейту та інших країн Перської затоки. Він підкреслив, що Україна рішуче підтримує територіальну цілісність і суверенітет Кувейту та засуджує будь-які спроби їх порушити.

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На переконання очільника МЗС, співпраця між Києвом і Кувейтом матиме позитивний вплив не лише на двосторонні відносини, а й на безпекову ситуацію в усьому регіоні.

"Переконаний, що наша співпраця зробить вагомий внесок у зміцнення регіональної архітектури безпеки та підвищення обороноздатності як України, так і наших партнерів у регіоні Перської затоки, з кінцевою метою встановлення миру, стабільності та процвітання на всьому Близькому Сході", – наголосив Сибіга.

Як повідомляли Новини.LIVE, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ разом із партнерами домовився про посилення повітряного щита перед наступною зимою. За його словами, Україна також очікує на додаткові рішення щодо зміцнення протиповітряної оборони під час майбутнього саміту НАТО в Анкарі.

Також Новини.LIVE писали, що Сибіга заявив, що всі далекобійні удари по території Росії Україна здійснює зброєю власного виробництва. За його словами, це спростовує російські твердження про нібито війну проти "колективного Заходу" та демонструє здатність України самостійно нарощувати оборонний потенціал.