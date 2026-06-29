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Главная Новости дня Сибига: Украина и Кувейт укрепляют сотрудничество в сфере обороны

Сибига: Украина и Кувейт укрепляют сотрудничество в сфере обороны

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 07:31
Сибига сообщил о вступлении в силу оборонного соглашения с Кувейтом
Андрей Сибига. Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Кувейт завершил все юридические процедуры, необходимые для вступления в силу межправительственного соглашения о сотрудничестве с Украиной в военной и ряде других сфер. Отныне этот документ официально открывает возможности для расширения взаимодействия между двумя государствами в сфере безопасности и обороны.

Об этом он написал в X, передает Новини.LIVE.

Украина расширяет оборонное партнерство с Кувейтом

"Я благодарен эмиру и правительству Кувейта, а также моему коллеге шейху Джарраху Аль-Сабаху за поддержку и содействие. Вступление в силу этого соглашения знаменует собой новый этап в украинско-кувейтском партнерстве в военно-технической, оборонной и сфере безопасности. Оно создает возможности для реализации совместных проектов, обмена опытом и современными технологиями, а также для углубления стратегического диалога".

По словам Сибиги, Украина за годы полномасштабной войны приобрела уникальный практический опыт в сфере обороны, противодействия современным угрозам и защиты государства, которым готова делиться с международными партнерами. Именно поэтому новое соглашение открывает перспективы не только для обмена технологиями, но и для углубления сотрудничества в сфере безопасности.

Министр также отметил, что вступление документа в силу особенно актуально на фоне недавних иранских воздушных атак, направленных против Кувейта и других стран Персидского залива. Он подчеркнул, что Украина решительно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Кувейта и осуждает любые попытки их нарушить.

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По мнению главы МИД, сотрудничество между Киевом и Кувейтом окажет положительное влияние не только на двусторонние отношения, но и на ситуацию с безопасностью во всем регионе.

"Убежден, что наше сотрудничество внесет весомый вклад в укрепление региональной архитектуры безопасности и повышение обороноспособности как Украины, так и наших партнеров в регионе Персидского залива, с конечной целью установления мира, стабильности и процветания на всем Ближнем Востоке", — подчеркнул Сибига.

Как сообщали Новини.LIVE, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев вместе с партнерами договорился об усилении воздушного щита перед предстоящей зимой. По его словам, Украина также ожидает дополнительных решений по укреплению противовоздушной обороны во время предстоящего саммита НАТО в Анкаре.

Также Новини.LIVE писали, что Сибига заявил, что все дальнобойные удары по территории России Украина наносит оружием собственного производства. По его словам, это опровергает российские утверждения о якобы войне против "коллективного Запада" и демонстрирует способность Украины самостоятельно наращивать оборонный потенциал.

МИД Андрей Сибига безопасность Кувейт
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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