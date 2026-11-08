Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: AFP

Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга висловив солідарність із міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні після зловмисних кібердій та залякувань, спрямованих проти італійського посадовця і його родини. Український дипломат зазначив, що кіберзагрози не обмежуються державними кордонами, тому протидіяти їм необхідно спільними зусиллями.

Про це Андрій Сибіга написав у Х, передає Новини.LIVE.

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Україна готова ділитися досвідом протидії кіберзагрозам

За словами глави МЗС, Україна має практичний досвід боротьби з подібними атаками та готова передавати свої напрацювання міжнародним партнерам.

Пост Андрія Сибіги. Фото: скриншот

Сибіга наголосив, що співпраця у сфері кібербезпеки важлива для захисту європейських країн, підвищення стійкості суспільств, а також безпеки критичної інфраструктури та конфіденційної інформації.

Окремо міністр підтримав пропозицію Таяні порушити питання кіберзагроз під час майбутньої зустрічі представників країн "Групи семи" (G7) у Парижі. Сибіга повідомив, що також братиме участь у цій зустрічі.

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"Ті, хто намагається нас залякати, лише зміцнюють нашу рішучість триматися разом", — наголосив український міністр.

Він також подякував Антоніо Таяні, уряду Італії та громадянам країни за послідовну підтримку України. Сибіга підкреслив важливість солідарності між державами перед спільними загрозами.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що проросійські хакери оприлюднили його персональні дані в даркнеті та внесли до переліку 18 осіб, яких назвали ворожими до Росії. Сам політик пов’язав атаку зі своєю позицією щодо підтримки України та захисту її незалежності.

Як повідомляли Новини.LIVE, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про готовність Києва до повного та безстрокового припинення бойових дій за умови аналогічного кроку з боку Росії. Він наголосив, що домовленість про тимчасову зупинку бойових дій на окремій ділянці може стати основою для ширшого перемир’я.