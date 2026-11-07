Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні повідомив, що проросійські хакери оприлюднили його особисті дані в даркнету. Його внесли до списку 18 людей, яких назвали "ворожими до Російської Федерації". Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні назвала цю неприємну ситуацію приводом для серйозного занепокоєння.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Reuters та допис Таяні в соцмережі Х.

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Особисті дані глава МЗС Італії оприлюднили в даркнеті

Особисті дані глави МЗС Італії Антоніо Таяні "злили" в даркнет проросійські хакери, повідомляється, що це може бути через підтримку України. Ба більше, фотографія політика розміщення в списку із 18 осіб, яких називають "громадянами, що ворожі до РФ". Серед цього списку також були фахівці з кібербезпеки.

Джерело, наближене до міністра, повідомило, що під час моніторингу розділу даркнету через Tor було помічено публікацію даних. Наразі розслідування інциденту триває.

Таяні прокоментував ситуацію та підтвердив, що його дані опублікували через підтримку України.

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"Наша позиція щодо України є політичною причиною, чому я став мішенню: для цих злочинних утворень захист свободи суверенної держави та чітка позиція на підтримку демократії та незалежності нації є небезпечною. Вони також реагують на заходи, які ми вживаємо місяцями для захисту кібербезпеки Міністерства закордонних справ", — написав він.

Тим часом прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила свої співчуття політику, на її думку, це ситуація потребує "серйозного занепокоєння".

Ми писали, що на думку британської розвідки Росія є найзухвалішим кібервикликом, а Китай — найскладнішим і найтривалішим. Це обґрунтовано посиленням використання штучного інтелекту у сфері кібератак.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно російські хакери зламали Kyiv Independent і розіслали фейк про ядерний удар. Йдеться про лист, який написаний російською мовою, де йдеться про те, що український лідер Зеленський нібито разом з диктатором Путіним стали діяти проти України.