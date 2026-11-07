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Главная Новости дня Глава МИД Италии стал жертвой пророссийских хакеров из-за помощи Украине

Глава МИД Италии стал жертвой пророссийских хакеров из-за помощи Украине

Ua ru
7 ноября 2026 19:39
Антонио Таяни стал жертвой пророссийских хакеров из-за оказания помощи Украине Reuters
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что пророссийские хакеры обнародовали его личные данные в даркнете. Его включили в список из 18 человек, которых назвали "враждебными по отношению к Российской Федерации". Премьер-министр Джорджия Мелони назвала эту неприятную ситуацию поводом для серьезной обеспокоенности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters и пост Таяни в социальной сети X.

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Личные данные главы МИД Италии обнародовали в даркнете

Личные данные главы МИД Италии Антонио Таяни "слили" в даркнет пророссийские хакеры; сообщается, что это может быть связано с поддержкой Украины. Более того, фотография политика размещена в списке из 18 человек, которых называют "гражданами, враждебными к РФ". В этом списке также были специалисты по кибербезопасности.

Источник, близкий к министру, сообщил, что во время мониторинга раздела даркнета через Tor была замечена публикация данных. В настоящее время расследование инцидента продолжается.

Таяни прокомментировал ситуацию и подтвердил, что его данные были опубликованы из-за поддержки Украины.

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"Наша позиция в отношении Украины является политической причиной, по которой я стал мишенью: для этих преступных образований защита свободы суверенного государства и четкая позиция в поддержку демократии и независимости нации представляют опасность. Они также реагируют на меры, которые мы принимаем на протяжении месяцев для защиты кибербезопасности Министерства иностранных дел", — написал он.

Между тем премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила соболезнования политику; по её мнению, эта ситуация вызывает "серьёзную озабоченность".

Мы писали, что, по мнению британской разведки, Россия представляет собой самый дерзкий кибервызов, а Китай — самый сложный и продолжительный. Это обусловлено более широким использованием искусственного интеллекта в сфере кибератак.

Новини.LIVE сообщали, что недавно российские хакеры взломали Kyiv Independent и разослали фейк о ядерном ударе. Речь идет о письме, написанном на русском языке, в котором говорится, что украинский лидер Зеленский якобы вместе с диктатором Путиным начал действовать против Украины.

Италия МИД кибератака хакеры кибербезопасность Россия
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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