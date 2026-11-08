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Главная Новости дня Сибига: Украина готова делиться опытом защиты от кибератак с партнерами

Сибига: Украина готова делиться опытом защиты от кибератак с партнерами

Ua ru
8 ноября 2026 13:51
Сибига поддержал Таяни после кибератак и угроз в адрес его семьи AFP
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: AFP

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил солидарность с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни в связи с злонамеренными кибератаками и запугиваниями, направленными против итальянского чиновника и его семьи. Украинский дипломат отметил, что киберугрозы не ограничиваются государственными границами, поэтому противодействовать им необходимо совместными усилиями.

Об этом Андрей Сибига написал в X, передает Новини.LIVE.

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Украина готова делиться опытом противодействия киберугрозам

По словам главы МИД, Украина имеет практический опыт борьбы с подобными атаками и готова передавать свои наработки международным партнерам.

Сибига: Украина готова делиться опытом защиты от кибератак с партнерами - фото 1
Пост Андрея Сибиги. Фото: скриншот

Сибига подчеркнул, что сотрудничество в сфере кибербезопасности важно для защиты европейских стран, повышения устойчивости обществ, а также безопасности критической инфраструктуры и конфиденциальной информации.

Отдельно министр поддержал предложение Таяни поднять вопрос о киберугрозах во время предстоящей встречи представителей стран "Группы семи" (G7) в Париже. Сибига сообщил, что также примет участие в этой встрече.

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"Те, кто пытается нас запугать, лишь укрепляют нашу решимость держаться вместе", — подчеркнул украинский министр.

Он также поблагодарил Антонио Таяни, правительство Италии и граждан страны за последовательную поддержку Украины. Сибига подчеркнул важность солидарности между государствами перед лицом общих угроз.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что пророссийские хакеры обнародовали его личные данные в даркнете и внесли в список из 18 человек, которых назвали враждебными по отношению к России. Сам политик связал атаку со своей позицией по поддержке Украины и защите её независимости.

Как сообщали Новини.LIVE, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева к полному и бессрочному прекращению боевых действий при условии аналогичного шага со стороны России. Он подчеркнул, что договоренность о временной приостановке боевых действий на отдельном участке может стать основой для более широкого перемирия.

Италия МИД Андрей Сибига кибератака дипломатия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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