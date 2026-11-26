Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Угорщина долучилася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Після цього всі 27 держав Європейського Союзу представлені в межах цієї ініціативи, а загальна кількість її учасників зросла до 54.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Новини.LIVE.

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Сибіга заявив про порушення прав українських дітей

Посадовець подякував угорській стороні та своїй колезі Аніті Орбан за підтримку коаліції. За словами очільника МЗС, участь усіх країн Євросоюзу свідчить про спільну позицію держав щодо необхідності повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла з рідної країни.

Сибіга наголосив, що Росія не має права змінювати національну ідентичність неповнолітніх:

"Росія не має права визначати долі наших дітей, змінювати їхню ідентичність, розривати зв’язок із родинами та Батьківщиною", — наголосив міністр.

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Повідомлення МЗС. Фото: скриншот

Повідомлення МЗС. Фото: скриншот

Він також підкреслив, що зволікання з поверненням дітей має серйозні наслідки, адже кожен день поза домом — це втрачений час їхнього дитинства.

Окремим завданням міжнародної коаліції Сибіга назвав повернення кожної української дитини та притягнення до відповідальності винних у незаконній депортації й примусовому переміщенні неповнолітніх.

Раніше президент Словаччини Петер Пеллегріні розкритикував чотирьох євродепутатів від партії SMER, які проголосували проти резолюції із закликом до Росії повернути викрадених українських дітей. Він назвав їхнє рішення ганебним і заявив, що сам підтримав би документ.

Як повідомляли Новини.LIVE, Андрій Сибіга відреагував на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що південний схід і значна частина центральної України, зокрема Київ, нібито є "історичними російськими землями". У відповідь Сибіга навів приклади територій, які історично були заселені українцями та де місцеве населення століттями розмовляло українською мовою. Йдеться, зокрема, про Кубань, Стародубщину, Північну та Східну Слобожанщину, а також Жовтий, Сірий і Зелений Клини.