Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: МИД

Венгрия присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Теперь все 27 государств Европейского Союза представлены в рамках этой инициативы, а общее число её участников возросло до 54.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Новини.LIVE.

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Сибига заявил о нарушении прав украинских детей

Чиновник поблагодарил венгерскую сторону и свою коллегу Аниту Орбан за поддержку коалиции. По словам главы МИД, участие всех стран Евросоюза свидетельствует об общей позиции государств относительно необходимости возвращения украинских детей, которых Россия незаконно вывезла из родной страны.

Сибига подчеркнул, что Россия не имеет права изменять национальную идентичность несовершеннолетних:

"Россия не имеет права определять судьбы наших детей, изменять их идентичность, разрывать связь с семьями и Родиной", — подчеркнул министр.

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Сообщение МИД. Фото: скриншот

Сообщение МИД. Фото: скриншот

Он также подчеркнул, что затягивание с возвращением детей имеет серьезные последствия, ведь каждый день вдали от дома — это потерянное время их детства.

Отдельной задачей международной коалиции Сибига назвал возвращение каждого украинского ребенка и привлечение к ответственности виновных в незаконной депортации и принудительном перемещении несовершеннолетних.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини раскритиковал четырех евродепутатов от партии SMER, проголосовавших против резолюции с призывом к России вернуть похищенных украинских детей. Он назвал их решение позорным и заявил, что сам поддержал бы этот документ.

Как сообщали Новини.LIVE, Андрей Сибига отреагировал на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что юго-восток и значительная часть центральной Украины, в частности Киев, якобы являются "историческими российскими землями". В ответ Сибига привел примеры территорий, которые исторически были заселены украинцами и где местное население веками говорило на украинском языке. Речь идет, в частности, о Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине, а также о Желтом, Сером и Зеленом Клинах.