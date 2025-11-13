Відео
Україна
Новини
Головна Новини дня Сибіга та глава МЗС Саудівської Аравії обговорили мир в Україні

Сибіга та глава МЗС Саудівської Аравії обговорили мир в Україні

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 06:25
Оновлено: 06:40
Сибіга обговорив з главою МЗС Саудівської Аравії досягнення миру в Україні
Андрій Сибіга та Фейсал бін Фархан. Фото: facebook.com/andrij.sybiha/

Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся і у Канаді з колегою із Саудівської Аравії Фейсалом бін Фарханом. Сторони обговорили роль держави Перської затоки у досягненні миру в Україні.

Про це міністр закордонних справ України написав на сторінці в соцмережі Х.

Читайте також:

Що відомо про зустріч глав МЗС України та Саудівської Аравії

"Я поділився нашими поглядами стосовно подальших кроків, необхідних для встановлення всеосяжного та справедливого миру в Україні й можливої ролі Саудівської Аравії та держав Перської затоки у досягненні цього", — повідомив Сибіга.

Він додав, що разом із саудівським колегою обговорив поглиблення співпраці між Україною та Саудівською Аравією, а також відзначив участь цієї країни у низці питань за час війни РФ проти нашої країни.

"Я відзначив позитивну роль Королівства у мирних зусиллях та наданні гуманітарної допомоги як у Газі, так і протягом російської війни проти України", — резюмував глава українського МЗС.

Нагадаємо, що під час засідання G7 глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з держсекретарем США Марко Рубіо. Він ознайомив його з актуальною ситуацією на фронті, мирними ініціативами та ключовими пріоритетами України у зміцненні оборони та енергетичної стійкості.

Рубіо у відповідь зазначив, що США залишається непохитними у співпраці з партнерами, щоб спонукати Росію до дипломатії та діалогу з Україною для досягнення миру.

Також ми писали, що Сибіга зустрівся у Канаді з президентом Світового конгресу українців Палом Ґродом. Вони обговорили співпрацю з українськими громадами в Канаді та інших країнах.

Канада Андрій Сибіга Україна Саудівська Аравія війна в Україні мирні переговори
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
