Україна
Сибига и глава МИД Саудовской Аравии обсудили мир в Украине

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 06:25
обновлено: 06:40
Сибига обсудил с главой МИД Саудовской Аравии достижение мира в Украине
Андрей Сибига и Фейсал бин Фархан. Фото: facebook.com/andrij.sybiha/

Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился и в Канаде с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом. Стороны обсудили роль государства Персидского залива в достижении мира в Украине.

Об этом министр иностранных дел Украины написал на странице в соцсети Х.

Что известно о встрече глав МИД Украины и Саудовской Аравии

"Я поделился нашими взглядами относительно дальнейших шагов, необходимых для установления всеобъемлющего и справедливого мира в Украине и возможной роли Саудовской Аравии и государств Персидского залива в достижении этого", — сообщил Сибига.

Он добавил, что вместе с саудовским коллегой обсудил углубление сотрудничества между Украиной и Саудовской Аравией, а также отметил участие этой страны в ряде вопросов за время войны РФ против нашей страны.

"Я отметил положительную роль Королевства в мирных усилиях и оказании гуманитарной помощи как в Газе, так и в течение российской войны против Украины", — резюмировал глава украинского МИД.

Напомним, что во время заседания G7 глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Он ознакомил его с актуальной ситуацией на фронте, мирными инициативами и ключевыми приоритетами Украины в укреплении обороны и энергетической устойчивости.

Рубио в ответ отметил, что США остается непоколебимыми в сотрудничестве с партнерами, чтобы побудить Россию к дипломатии и диалогу с Украиной для достижения мира.

Также мы писали, что Сибига встретился в Канаде с президентом Всемирного конгресса украинцев Палом Гродом. Они обсудили сотрудничество с украинскими общинами в Канаде и других странах.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
