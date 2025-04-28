Сибіга розповів про ситуацію на фронті та спростував фейки Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Сибіга/Facebook

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поінформував про реальну ситуацію на полі бою та спростував російські фейки. Він наголосив, що припущення, що Росія виграє війну, є хибним.

Про це очільник дипломатичного відомства написав на своїй сторінці у соцмережі X у понеділок, 28 квітня.

Реклама

Читайте також:

Сибіга про ситуацію на фронті

"Ситуація на фронті була і залишається напруженою та складною. Щодня українські війська протистоять жорстоким російським атакам та утримують лінію фронту проти переважаючих сил противника", — повідомив Сибіга.

Водночас він додав, що попри величезні зусилля і ресурси, Росія не змогла прорвати фронт і не досягла стратегічного успіху на жодному з напрямків.

Міністр наголосив, що загальне припущення, що Росія виграє війну, є хибним. За його словами, воно ґрунтується на поширеній серед іноземних аналітиків тенденції недооцінювати Україну і переоцінювати Росію.

"Цей підхід уже багато разів доводив свою хибність, але деякі коментатори продовжують потрапляти в ту ж пастку", — пояснив Сибіга.

Сибіга про стабілізацію ЗСУ лінії фронту

Як зазначає очільник МЗС України, в реальності російські наступальні дії торік і цієї зими переважно втратили потенціал. За його інформацією, Україна значною мірою стабілізувала лінію фронту і навіть повернула контроль над деякою територією поблизу Покровська та інших районів.

Посадовець наголосив, що масштаб втрат ворога був настільки високим, що Кремль був змушений звернутися за підтримкою до північнокорейського режиму. Відтак, більш ніж 12 тисяч солдатів Північної Кореї були залучені до боїв проти ЗСУ у Курській області.

Скриншот повідомлення МЗС/Facebook

Скриншот повідомлення МЗС/Facebook

Сибіга про втрати РФ за час повномасштабної війни

За даними голови МЗС, за три роки Росія втратила більш ніж 950 000 солдатів убитими й пораненими. Однак з моменту вторгнення 2022 року російські війська не захопили жодного нового обласного центру в Україні. Єдиним був Херсон, але Україна звільнила його у 2022 році разом із понад половиною окупованих територій.

Сибіга про розвиток оборонної промисловості України

Міністр зауважив, що Україна розширила свою оборонну промисловість у шість разів і тепер задовольняє приблизно 40% своїх військових потреб самостійно.

За його інформацією, Україна виробляє 95% дронів, якими були знищені 77 000 є російських цілей на фронті лише у березні 2025 року. Цей показник на 10% вищий, ніж у лютому, і потужність українських дронів зростає із кожним тижнем. Загалом, до трьох чвертей цілей на лінії фронту знищуються за допомогою безпілотників

"Україна хоче миру більше, ніж будь-хто інший у світі. Ми закликаємо до тиску на Росію і чіткого посилення України, що позбавить Москву будь-яких ілюзій про те, що вона може переломити ситуацію на свою користь. Такі заходи змусять Кремль замислитися над припиненням війни, а не її розширенням", — резюмував Андрій Сибіга.

Раніше у МЗС відреагували на пропозицію російського диктатора Путіна щодо перемир'я.

Крім того, раніше Міністерство закордонних справ закликало партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України й тиск на Росію.