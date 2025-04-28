Сибига рассказал о ситуации на фронте и опроверг фейки России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проинформировал о реальной ситуации на поле боя и опроверг российские фейки. Он отметил, что предположение, что Россия выиграет войну, является ошибочным.

Об этом глава дипломатического ведомства написал на своей странице в соцсети X в понедельник, 28 апреля.

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Сибига о ситуации на фронте

"Ситуация на фронте была и остается напряженной и сложной. Ежедневно украинские войска противостоят жестоким российским атакам и удерживают линию фронта против превосходящих сил противника", — сообщил Сибига.

В то же время он добавил, что несмотря на огромные усилия и ресурсы, Россия не смогла прорвать фронт и не достигла стратегического успеха ни на одном из направлений.

Министр подчеркнул, что общее предположение, что Россия выиграет войну, является ошибочным. По его словам, оно основывается на распространенной среди иностранных аналитиков тенденции недооценивать Украину и переоценивать Россию.

"Этот подход уже много раз доказывал свою ошибочность, но некоторые комментаторы продолжают попадать в ту же ловушку", — объяснил Сибига.

Сибига о стабилизации ВСУ линии фронта

Как отмечает глава МИД Украины, в реальности российские наступательные действия в прошлом году и этой зимой преимущественно потеряли потенциал. По его информации, Украина в значительной степени стабилизировала линию фронта и даже вернула контроль над некоторой территорией вблизи Покровска и других районов.

Чиновник отметил, что масштаб потерь врага был настолько высоким, что Кремль был вынужден обратиться за поддержкой к северокорейскому режиму. Так, более 12 тысяч солдат Северной Кореи были привлечены к боям против ВСУ в Курской области.

Скриншот сообщения МИД/Facebook

Скриншот сообщения МИД/Facebook

Сибига о потерях РФ за время полномасштабной войны

По данным главы МИД, за три года Россия потеряла более 950 000 солдат убитыми и ранеными. Однако с момента вторжения в 2022 году российские войска не захватили ни одного нового областного центра в Украине. Единственным был Херсон, но Украина освободила его в 2022 году вместе с более чем половиной оккупированных территорий.

Сибига о развитии оборонной промышленности Украины

Министр отметил, что Украина расширила свою оборонную промышленность в шесть раз и теперь удовлетворяет около 40% своих военных потребностей самостоятельно.

По его информации, Украина производит 95% дронов, которыми были уничтожены 77 000 российских целей на фронте только в марте 2025 года. Этот показатель на 10% выше, чем в феврале, и мощность украинских дронов растет с каждой неделей. В общем, до трех четвертей целей на линии фронта уничтожаются с помощью беспилотников

"Украина хочет мира больше, чем кто-либо другой в мире. Мы призываем к давлению на Россию и четкому усилению Украины, что лишит Москву любых иллюзий о том, что она может переломить ситуацию в свою пользу. Такие меры заставят Кремль задуматься над прекращением войны, а не ее расширением", — резюмировал Андрей Сибига.

Ранее в МИД отреагировали на предложение российского диктатора Путина о перемирии.

Кроме того, ранее Министерство иностранных дел призвало партнеров срочно усилить противовоздушную оборону Украины и давление на Россию.