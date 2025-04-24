Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У МЗС закликали терміново посилити тиск на Росію після обстрілу arrow

У МЗС закликали терміново посилити тиск на Росію після обстрілу

24 квітня 2025 19:06
Аркадій Пастула - Редактор
МЗС України звернулося до партнерів після російської атаки 24 квітня
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Аркадій Пастула - Редактор

Міністерство закордонних справ закликало партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та тиск на Росію. Заява відомства зʼявилася після російської масованої атаки у ніч проти 24 квітня.

Про це повідомила пресслужба МЗС у соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

Необхідність тиску на Росію

У МЗС зазначили, що внаслідок російського обстрілу у Києві загинули люди. Крім того, десятки отримали поранення, у тому числі й діти. Ворог пошкодив декілька житлових районів.

Російська атака сталася на 44-й день після того, як Україна погодилася на повне припинення вогню після пропозиції США, однак РФ продовжує обстріли.

"Дуже важливо, щоб світ побачив, що відбувається. Вбивають цивільних. Діти отримують поранення. Палають будинки. Ми закликаємо наших партнерів до справедливості, термінового посилення протиповітряної оборони України та реального тиску на Росію", — додали у відомстві.

null
Допис МЗС України. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Святошинського району Києва загинули 12 людей.

А головна дипломатка ЄС Кая Каллас після атаки окупантів на Київ заявила, що Росія не прагне миру, а лише знущається з нього.

Київ війна МЗС Андрій Сибіга обстріли ППО
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама