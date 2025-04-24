МЗС України звернулося до партнерів після російської атаки 24 квітня

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністерство закордонних справ закликало партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та тиск на Росію. Заява відомства зʼявилася після російської масованої атаки у ніч проти 24 квітня.

Про це повідомила пресслужба МЗС у соцмережі X.

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Kyiv under Russian attack. Again.



On the night of April 24, Russia launched a massive missile and drone strike on Ukraine. In Kyiv alone, at least 9 people were killed and dozens were injured, including children. Several residential areas were damaged.



This happened on the… pic.twitter.com/bwpxhYh3hW — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) April 24, 2025

Необхідність тиску на Росію

У МЗС зазначили, що внаслідок російського обстрілу у Києві загинули люди. Крім того, десятки отримали поранення, у тому числі й діти. Ворог пошкодив декілька житлових районів.

Російська атака сталася на 44-й день після того, як Україна погодилася на повне припинення вогню після пропозиції США, однак РФ продовжує обстріли.

"Дуже важливо, щоб світ побачив, що відбувається. Вбивають цивільних. Діти отримують поранення. Палають будинки. Ми закликаємо наших партнерів до справедливості, термінового посилення протиповітряної оборони України та реального тиску на Росію", — додали у відомстві.

Допис МЗС України. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Святошинського району Києва загинули 12 людей.

А головна дипломатка ЄС Кая Каллас після атаки окупантів на Київ заявила, що Росія не прагне миру, а лише знущається з нього.