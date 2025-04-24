Макрон закликав США дратуватися лише на Путіна — заява

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до Сполучених Штатів Америки. Він наголосив, що роздратування повинне бути спрямоване лише на російського диктатора Володимира Путіна.

Про це Емманюель Макрон сказав журналістам під час візиту на Мадагаскар у четвер, 24 квітня, передає "Укрінформ".

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Роздратування американської сторони

Макрон каже, що російський диктатор Путін повинен погодитися на повне припинення вогню. За його словами, подальші кроки можна вирішувати шляхом переговорів.

"Єдине, що потрібно зробити, і що я повторив президенту Трампу, з яким говорив два дні тому вночі, — щоб Путін нарешті перестав брехати", — зауважив він.

Макрон звернув увагу на те, що Путін під час переговорів із представниками США та іншими країнами заявляє про прагнення до миру, але на практиці продовжує завдавати ударів по Україні та вбивати мирних жителів.

"Тож ми чекаємо лише на одну відповідь. Якщо президент Путін скаже "так", зброя замовкне. А якщо Росія скаже, що не готова до припинення вогню, то тоді вона брехала американському президенту та всім іншим, коли казала, що хоче миру", — наголосив лідер Франції.

Він нагадав, що Росія є агресором, а Україна — жертвою. За його словами, роздратування Штатів повинне бути спрямоване лише на Путіна. Крім того, Макрон вважає, що Трамп хоче досягти домовленостей та повної мирної угоди.

"Він також є переговорником. Але я ставлю все на свої місця. Перша відповідь, яка є початком усього, — це беззастережне припинення вогню. Всі інші питання підлягають мирним переговорам, які мають відбутися потім, і вони враховуватимуть військові позиції, територіальні питання та питання безпеки", — каже він.

Підтримка від Франції

Макрон заявив, що позиція Франції щодо територіальної цілісності та поваги до міжнародного права є незмінною.

"Тому ми продовжуватимемо захищати право українського народу жити в мирі на своїй території та в своїх міжнародно визнаних кордонах. Саме тому ми завжди засуджували агресивну війну Росії. І ми перебуваємо на етапі, коли, сподіваюся, можна буде побудувати мир", — додав він.

Нагадаємо, в ОП Макрона заявили, що територіальна цілісність України та європейські прагнення є дуже сильними вимогами.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з французьким колегою Жаном-Ноелем Барро кроки щодо миру.