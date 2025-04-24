Макрон призвал США раздражаться только на Путина — заявление

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к Соединенным Штатам Америки. Он подчеркнул, что раздражение должно быть направлено только на российского диктатора Владимира Путина.

Об этом Эмманюэль Макрон сказал журналистам во время визита на Мадагаскар в четверг, 24 апреля, передает "Укринформ".

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Макрон говорит, что российский диктатор Путин должен согласиться на полное прекращение огня. По его словам, дальнейшие шаги можно решать путем переговоров.

"Единственное, что нужно сделать, и что я повторил президенту Трампу, с которым говорил два дня назад ночью, — чтобы Путин наконец перестал врать", — отметил он.

Макрон обратил внимание на то, что Путин во время переговоров с представителями США и другими странами заявляет о стремлении к миру, но на практике продолжает наносить удары по Украине и убивать мирных жителей.

"Поэтому мы ждем только одного ответа. Если президент Путин скажет "да", оружие замолчит. А если Россия скажет, что не готова к прекращению огня, то тогда она лгала американскому президенту и всем остальным, когда говорила, что хочет мира", — подчеркнул лидер Франции.

Он напомнил, что Россия является агрессором, а Украина — жертвой. По его словам, раздражение Штатов должно быть направлено только на Путина. Кроме того, Макрон считает, что Трамп хочет достичь договоренностей и полного мирного соглашения.

"Он также является переговорщиком. Но я ставлю все на свои места. Первый ответ, который является началом всего, — это безоговорочное прекращение огня. Все остальные вопросы подлежат мирным переговорам, которые должны состояться потом, и они будут учитывать военные позиции, территориальные вопросы и вопросы безопасности", — говорит он.

Поддержка от Франции

Макрон заявил, что позиция Франции относительно территориальной целостности и уважения к международному праву неизменна.

"Поэтому мы будем продолжать защищать право украинского народа жить в мире на своей территории и в своих международно признанных границах. Именно поэтому мы всегда осуждали агрессивную войну России. И мы находимся на этапе, когда, надеюсь, можно будет построить мир", — добавил он.

Напомним, в ОП Макрона заявили, что территориальная целостность Украины и европейские стремления являются очень сильными требованиями.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро шаги по миру.