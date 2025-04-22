Голови МЗС України і Франції погодили спільну стратегію

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою Фото: JULIEN DE ROSA/Pool via REUTERS

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів розмову зі своїм французьким колегою Жаном-Ноелем Барро для узгодження позицій напередодні серії ключових міжнародних зустрічей, присвячених мирному врегулюванню війни в Україні.

Про це Андрій Сибіга повідомив у понеділок увечері в соцмережі Х.

Реклама

Читайте також:

Сибіга зустрівся з Барро

Український міністр зазначив, що вдячний Франції за активну роль у мирних ініціативах, а також за лідерство у формуванні майбутніх гарантій безпеки для України.

Повідомлення Андрія Сибіги. Фото: скриншот

"Я щойно мав змістовну розмову з моїм французьким колегою та другом Жаном-Ноелем Барро. Ми скоординували наші позиції напередодні важливих міжнародних подій та наступних кроків до відновлення справедливого та всеосяжного миру", — написав Сибіга.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Рустем Умєров провів переговори в Парижі за участі української делегації з представниками США та країн-учасниць "Коаліції охочих".

Також Андрій Сибіга повідомляв, що Росія досі не відповіла на пропозицію 30-денного перемир'я.