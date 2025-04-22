Главы МИД Украины и Франции согласовали совместную стратегию

Главы МИД Украины и Франции обсудили дальнейшие шаги
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел разговор со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро для согласования позиций накануне серии ключевых международных встреч, посвященных мирному урегулированию войны в Украине.
Об этом Андрей Сибига сообщил в понедельник вечером в соцсети Х.
Сибига встретился с Барро
Украинский министр отметил, что благодарен Франции за активную роль в мирных инициативах, а также за лидерство в формировании будущих гарантий безопасности для Украины.
"У меня только что был содержательный разговор с моим французским коллегой и другом Жаном-Ноэлем Барро. Мы скоординировали наши позиции накануне важных международных событий и следующих шагов к восстановлению справедливого и всеобъемлющего мира", — написал Сибига.
Напомним, недавно министр обороны Рустем Умеров провел переговоры в Париже с участием украинской делегации с представителями США и стран-участниц "Коалиции желающих".
Также Андрей Сибига сообщал, что Россия до сих пор не ответила на предложение 30-дневного перемирия.
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