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В МИД призвали срочно усилить давление на Россию после обстрела

24 апреля 2025 19:06
Аркадий Пастула - Редактор
МИД Украины обратилось к партнерам после российской атаки 24 апреля
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Аркадий Пастула - Редактор

Министерство иностранных дел призвало партнеров срочно усилить противовоздушную оборону Украины и давление на Россию. Заявление ведомства появилось после российской массированной атаки в ночь на 24 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба МИД в соцсети X.

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В МИД отметили, что в результате российского обстрела в Киеве погибли люди. Кроме того, десятки получили ранения, в том числе и дети. Враг повредил несколько жилых районов.

Российская атака произошла на 44-й день после того, как Украина согласилась на полное прекращение огня после предложения США, однако РФ продолжает обстрелы.

"Очень важно, чтобы мир увидел, что происходит. Убивают гражданских. Дети получают ранения. Горят дома. Мы призываем наших партнеров к справедливости, срочному усилению противовоздушной обороны Украины и реальному давлению на Россию", — добавили в ведомстве.

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Пост МИД Украины. Фото: скриншот

Напомним, в результате российского обстрела Святошинского района Киева погибли 12 человек.

А главный дипломат ЕС Кая Каллас после атаки оккупантов на Киев заявила, что Россия не стремится к миру, а только издевается над ним.

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