Сибіга розповів, кого з високопосадовців США запросили до Києва

Сибіга розповів, кого з високопосадовців США запросили до Києва

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 11:48
Оновлено: 12:32
Спецпредставника Трампа Віткоффа запросили до Києва
Андрій Сибіга. Фото: кадр із відео

Україна запросила високопосадовців Сполучених Штатів Америки приїхати до Києва. Зокрема, таке запрошення надійшло спецпредставнику Дональда Трампа Стіву Віткоффу.

Про це очільник МЗС Андрій Сибіга заявив під час пресконференції з міністром іноземних справ Естонії, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у понеділок, 27 жовтня. 

Заява Сибіга

"(Запросили. — Ред.) американських високопосадовців відвідати Україну. Зокрема, таке запрошення отримав і пан Віткофф. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів", — заявив Сибіга.

Також міністр наголосив, що для друзів та союзників України із США не потрібно додаткових запрошень.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Віткофф вимагав від України віддати російському диктатору Володимиру Путіну одну із областей.

Також ми писали про п’ятигодинну зустріч Віткоффа та Путіна.

США Естонія МЗС Андрій Сибіга Україна Стів Віткофф
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
