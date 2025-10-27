Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига рассказал, кого из чиновников США пригласили в Киев

Сибига рассказал, кого из чиновников США пригласили в Киев

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 11:48
обновлено: 12:32
Спецпредставителя Трампа Уиткоффа пригласили в Киев
Андрей Сибига. Фото: кадр из видео

Украина пригласила высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов Америки приехать в Киев. В частности, такое приглашение поступило спецпредставителю Дональда Трампа Стиву Уиткоффу.

Об этом глава МИД Андрей Сибига заявил во время пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в понедельник, 27 октября.

Реклама
Читайте также:

Заявление Сибиги

"(Пригласили.  Ред.) американских высокопоставленных чиновников посетить Украину. В частности, такое приглашение получил и господин Уиткофф. Мы всегда рады приветствовать в Украине наших американских друзей", — заявил Сибига.

Также министр подчеркнул, что для друзей и союзников Украины из США не нужно дополнительных приглашений.

Напомним, недавно стало известно, что Уиткофф требовал от Украины отдать российскому диктатору Владимиру Путину одну из областей.

Также мы писали о пятичасовой встрече Уиткоффа и Путина.

США Эстония МИД Андрей Сибига Украина Стив Виткофф
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации