Спецпредставителя Трампа Уиткоффа пригласили в Киев

Сибига рассказал, кого из чиновников США пригласили в Киев
Украина пригласила высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов Америки приехать в Киев. В частности, такое приглашение поступило спецпредставителю Дональда Трампа Стиву Уиткоффу.
Об этом глава МИД Андрей Сибига заявил во время пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в понедельник, 27 октября.
Заявление Сибиги
"(Пригласили. — Ред.) американских высокопоставленных чиновников посетить Украину. В частности, такое приглашение получил и господин Уиткофф. Мы всегда рады приветствовать в Украине наших американских друзей", — заявил Сибига.
Также министр подчеркнул, что для друзей и союзников Украины из США не нужно дополнительных приглашений.
Напомним, недавно стало известно, что Уиткофф требовал от Украины отдать российскому диктатору Владимиру Путину одну из областей.
Также мы писали о пятичасовой встрече Уиткоффа и Путина.
