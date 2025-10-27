Спецпредставителя Трампа Уиткоффа пригласили в Киев

Андрей Сибига. Фото: кадр из видео

Украина пригласила высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов Америки приехать в Киев. В частности, такое приглашение поступило спецпредставителю Дональда Трампа Стиву Уиткоффу.

Об этом глава МИД Андрей Сибига заявил во время пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в понедельник, 27 октября.

Заявление Сибиги

"(Пригласили. — Ред.) американских высокопоставленных чиновников посетить Украину. В частности, такое приглашение получил и господин Уиткофф. Мы всегда рады приветствовать в Украине наших американских друзей", — заявил Сибига.

Также министр подчеркнул, что для друзей и союзников Украины из США не нужно дополнительных приглашений.

Напомним, недавно стало известно, что Уиткофф требовал от Украины отдать российскому диктатору Владимиру Путину одну из областей.

Также мы писали о пятичасовой встрече Уиткоффа и Путина.