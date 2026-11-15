Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у неділю, 15 листопада, відреагував на нові вимоги Росії щодо європейської безпеки. Він заявив, що президент РФ Володимир Путін не має підстав диктувати свої умови іншим державам. За словами дипломата, Москва досі не досягла поставлених цілей у війні проти України.

Про це повідомляє МЗС України, передає Новини.LIVЕ.

Реклама

Сибіга порівняв амбіції Путіна з Ялтинською конференцією

Глава МЗС зазначив, що Путін прагне переглянути правила безпеки в Європі. Він порівняв ці амбіції з Ялтинською конференцією 1945 року, під час якої лідери СРСР, США та Великої Британії обговорювали повоєнний устрій світу.

"Проблема в тому, що для висунення ідей такого масштабу спочатку потрібно виграти світову війну", — заявив Сибіга.

Міністр також нагадав про ситуацію на фронті. За його словами, за чотири роки й вісім місяців Росія так і не змогла повністю захопити село Мала Токмачка в Запорізькій області.

Читайте також:

Сибіга наголосив, що втрати російської армії вбитими та пораненими перевищили 1,6 мільйона військових. Лише за жовтень, за його даними, РФ втратила 54 400 окупантів. Водночас Україна за цей період звільнила більше території, ніж захопили російські війська.

На які переговори може розраховувати Путін

Очільник української дипломатії наголосив, що Росія не може вимагати поділу Європи на сфери впливу.

"На цьому етапі максимум, про що Путін може домовлятися, — це справедливе припинення вогню вздовж поточної лінії зіткнення, а не сфери впливу в Європі", — підкреслив міністр.

Сибіга додав, що Європа вже має систему безпеки, однак Росія постійно порушує її правила. На його думку, головною умовою безпечного майбутнього континенту є припинення російської агресії проти України.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVЕ повідомляли, що під час переговорів в Абу-Дабі 10–11 листопада російська делегація представила документ із новими вимогами до Заходу. Зокрема, Москва хоче, щоб НАТО відвело свої війська та військові бази до позицій 1997 року й припинило військову допомогу Україні. Голова комітету Сенату США з розвідки Том Коттон назвав вимогу щодо відведення військ Альянсу абсурдною.

Також Новини.LIVЕ писали, що 14 листопада прем'єр-міністр Канади Марк Карні виступив проти участі Росії у визначенні майбутньої системи безпеки Європи. Він наголосив, що такі рішення мають ухвалювати європейські держави та НАТО. Карні також застеріг від повернення до підходів, які застосовували під час Мінських домовленостей.