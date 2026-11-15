Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в воскресенье, 15 ноября, отреагировал на новые требования России в отношении европейской безопасности. Он заявил, что у президента РФ Владимира Путина нет оснований диктовать свои условия другим государствам. По словам дипломата, Москва до сих пор не достигла поставленных целей в войне против Украины.

Об этом сообщает МИД Украины, передает Новини.LIVЕ.

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Сибига сравнил амбиции Путина с Ялтинской конференцией

Глава МИД отметил, что Путин стремится пересмотреть правила безопасности в Европе. Он сравнил эти амбиции с Ялтинской конференцией 1945 года, во время которой лидеры СССР, США и Великобритании обсуждали послевоенный мировой порядок.

"Проблема в том, что для выдвижения идей такого масштаба сначала нужно выиграть мировую войну", — заявил Сибига.

Министр также напомнил о ситуации на фронте. По его словам, за четыре года и восемь месяцев Россия так и не смогла полностью захватить село Малая Токмачка в Запорожской области.

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Сибига подчеркнул, что потери российской армии убитыми и ранеными превысили 1,6 миллиона военных. Только за октябрь, по его данным, РФ потеряла 54 400 оккупантов. В то же время Украина за этот период освободила больше территории, чем захватили российские войска.

На какие переговоры может рассчитывать Путин

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что Россия не может требовать разделения Европы на сферы влияния.

"На данном этапе максимум, о чём Путин может договариваться, — это справедливое прекращение огня вдоль текущей линии соприкосновения, а не сферы влияния в Европе", — подчеркнул министр.

Сибига добавил, что у Европы уже есть система безопасности, однако Россия постоянно нарушает ее правила. По его мнению, главным условием безопасного будущего континента является прекращение российской агрессии против Украины.

Напомним, ранее Новини.LIVЕ сообщали, что в ходе переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября российская делегация представила документ с новыми требованиями к Западу. В частности, Москва хочет, чтобы НАТО отвело свои войска и военные базы к позициям 1997 года и прекратило военную помощь Украине. Председатель комитета Сената США по разведке Том Коттон назвал требование об отводе войск Альянса абсурдным.

Также Новини.LIVЕ сообщали, что 14 ноября премьер-министр Канады Марк Карни выступил против участия России в определении будущей системы безопасности Европы. Он подчеркнул, что такие решения должны принимать европейские государства и НАТО. Карни также предостерег от возвращения к подходам, которые применялись в ходе Минских соглашений.