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Главная Новости дня Путин требует от НАТО отступить к границам 1997 года: реакция США

Путин требует от НАТО отступить к границам 1997 года: реакция США

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14 ноября 2026 15:06
Это абсурд: Сенат США отреагировал на заявление Путина об отводе войск НАТО Reuters
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

В ходе переговоров, состоявшихся 10—11 ноября в Абу-Даби, делегация РФ представила документ, согласно которому глава Кремля Владимир Путин требует отвода баз НАТО к границам 1997 года и прекращения военной помощи Украине. Сенат США отреагировал на заявление российской стороны, назвав его "абсурдным".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The New York Times и пост председателя разведывательного комитета Сената США Тома Коттона.

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Какие требования выдвинул Путин Альянсу

В документе также говорится об ограничении военной активности в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Владимир Путин хочет, чтобы Франция и Великобритания отказались от применения ядерного оружия для защиты других европейских стран.

Россия не возражает против вступления Украины в ЕС, но при условии, что государство не будет участвовать в оборонной политике Европейского Союза.

The New York Times отмечает, что Россия стремится восстановить в Европе порядок времен Холодной войны:

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"Российские чиновники в Абу-Даби ясно дали понять, что они рассматривают Холодную войну и возглавляемый Советским Союзом альянс, известный в то время как Варшавский договор, как модель того, как Европа может выглядеть после окончания войны в Украине", — говорится в источнике.

Реакция Сената США на заявление Путина о НАТО

Председатель разведывательного комитета Сената США, республиканец Том Коттон, прокомментировал заявление российского диктатора. По его словам, предстоящие переговоры теряют смысл, ведь Россия не демонстрирует желания идти на компромисс и завершить войну в Украине:

"Вывод войск стран НАТО за пределы собственных границ — это абсурдное требование России. Путин в очередной раз доказал, что он несерьезно настроен на мирный переговорный процесс. Дальнейшие переговоры на данный момент — это фарс. Путин согласится остановить войну только тогда, когда поймет, что не может победить. Нам нужно помочь Украине доказать это", — написал он.

Председатель разведывательного комитета Сената США, республиканец Том Коттон, отреагировал на позицию российского диктатора Владимира Путина. Он раскритиковал отсутствие готовности РФ к компромиссам и назвал ее требования абсурдными.
Пост Тома Коттона. Скриншот: X

Мы писали, что аналитики Института изучения войны проанализировали заявления российской стороны в ходе переговоров. Эксперты отметили, что диктатор РФ Владимир Путин не изменил своей позиции относительно войны в Украине. Более того, он настаивает на передаче РФ четырёх неоккупированных территорий.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложения России провести гуманитарную миссию в Константиновке. Глава государства отметил, что РФ стремится использовать гуманитарную операцию для оккупации города.

Европейский союз США владимир путин НАТО война в Украине
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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