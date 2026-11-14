Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Під час переговорів, які відбулись 10—11 листопада в Абу-Дабі, делегація РФ представила документ, згідно з яким очільник Кремля Володимир Путін вимагає відведення баз НАТО до кордонів 1997 року та припинення військової допомоги Україні. Сенат США відреагував на заяву російської сторони, назвавши її "абсурдною".

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на The New York Times та допис голови розвідувального комітету Сенату США Тома Коттона.

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Які вимоги висунув Путін Альянсу

У документі також йдеться про обмеження військової активності у Східній Європі, на Південному Кавказі та в Центральній Азії. Володимир Путін бажає, щоб Франція та Велика Британія відмовилися від застосування ядерної зброї для захисту інших європейських країн.

РФ не заперечує вступ України до ЄС, але при умові, що держава не буде брати участь в оборонній політиці Європейського Союзу.

The New York Times зазначає, що Росія прагне відновити в Європі порядок часів Холодної війни:

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"Російські чиновники в Абу-Дабі чітко дали зрозуміти, що вони розглядають Холодну війну та очолюваний Радянським Союзом альянс, відомий на той час як Варшавський договір, як модель того, як Європа може виглядати після закінчення війни в Україні", — йдеться в джерелі.

Реакція Сенату США на заяву Путіна про НАТО

Голова розвідувального комітету Сенату США, республіканець Том Коттон прокоментував заяву російського диктатора. За його словами, майбутні перемовини втрачають сенс, адже Росія не демонструє бажання йти на компроміс та завершувати війну в Україні:

"Виведення військ країн НАТО з власних кордонів — це абсурдна вимога Росії. Путін вкотре довів, що він несерйозно налаштований на мирний переговорний процес. Подальші переговори на цей час — це фарс. Путін погодиться зупинити війну лише тоді, коли знатиме, що не може перемогти. Нам потрібно допомогти Україні довести це", — написав він.

Допис Тома Коттона. Скриншот: X

Ми писали, що аналітики Інституту вивчення війни проаналізували заяви російської сторони під час перемовин. Фахівці зазначили, що диктатор РФ Володимир Путін не змінив своєї позиції щодо війни в Україні. Ба більше, він наполягає на передачі РФ чотирьох неокупованих територій.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозиції Росії провести гуманітарну місію в Костянтинівці. Глава держави зазначив, що РФ прагне використати гуманітарну операцію задля окупації міста.