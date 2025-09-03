Сибіга різко відповів Путіну на ідею про зустріч із Зеленським
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відповів на "пропозицію" російського президента Володимира Путіна про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Диктатор заявив, що це має статися у Москві.
Про це Сибіга написав у соцмережі Х у середу, 3 вересня.
Сибіга відповів Путіну
За словами Сибіги, на сьогодні як мінімум сім країн готові прийняти таку зустріч: Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина та три держави Перської затоки.
"Це серйозні пропозиції, і президент Зеленський готовий до такої зустрічі будь-якої миті. Однак Путін продовжує маніпулювати всіма, роблячи свідомо неприйнятні пропозиції", — додав голова МЗС.
Він підкреслив, що лише посилення тиску може змусити Росію нарешті серйозно поставитись до мирного процесу.
Раніше Володимир Путін заявив, що не виключає можливості зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Однак він сумнівається у доцільності такої зустрічі.
Нагадаємо, що Володимир Путін заявив, що "доведеться вирішувати все збройним шляхом". Це можливо, якщо не вдасться домовитися про "прийнятний варіант" припинення конфлікту.
