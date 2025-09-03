Сибіга різко відповів Путіну на ідею про зустріч із Зеленським

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відповів на "пропозицію" російського президента Володимира Путіна про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Диктатор заявив, що це має статися у Москві.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х у середу, 3 вересня.

Пост Сибіги. Фото: скриншот

Сибіга відповів Путіну

За словами Сибіги, на сьогодні як мінімум сім країн готові прийняти таку зустріч: Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина та три держави Перської затоки.

"Це серйозні пропозиції, і президент Зеленський готовий до такої зустрічі будь-якої миті. Однак Путін продовжує маніпулювати всіма, роблячи свідомо неприйнятні пропозиції", — додав голова МЗС.

Він підкреслив, що лише посилення тиску може змусити Росію нарешті серйозно поставитись до мирного процесу.

Раніше Володимир Путін заявив, що не виключає можливості зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Однак він сумнівається у доцільності такої зустрічі.

Нагадаємо, що Володимир Путін заявив, що "доведеться вирішувати все збройним шляхом". Це можливо, якщо не вдасться домовитися про "прийнятний варіант" припинення конфлікту.