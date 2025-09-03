Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига резко ответил Путину на идею о встрече с Зеленским

Сибига резко ответил Путину на идею о встрече с Зеленским

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 19:02
Сибига резко ответил Путину на идею о встрече с Зеленским
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко ответил на "предложение" российского президента Владимира Путина о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Диктатор заявил, что это должно произойти в Москве.

Об этом Сибига написал в соцсети Х в среду, 3 сентября.

Реклама
Читайте также:
Сибига резко ответил Путину на идею о встрече с Зеленским - фото 1
Пост Сибиги. Фото: скриншот

Сибига ответил Путину

По словам Сибиги, на сегодня как минимум семь стран готовы принять такую встречу: Австрия, Ватикан, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.

"Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент. Однако Путин продолжает манипулировать всеми, делая заведомо неприемлемые предложения", — добавил глава МИД.

Он подчеркнул, что только усиление давления может заставить Россию наконец серьезно отнестись к мирному процессу.

Ранее Владимир Путин заявил, что не исключает возможности встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако он сомневается в целесообразности такой встречи.

Напомним, что Владимир Путин заявил, что "придется решать все вооруженным путем". Это возможно, если не удастся договориться о "приемлемом варианте" прекращения конфликта.

Владимир Зеленский владимир путин МИД Андрей Сибига война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации