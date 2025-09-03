Сибига резко ответил Путину на идею о встрече с Зеленским

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко ответил на "предложение" российского президента Владимира Путина о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Диктатор заявил, что это должно произойти в Москве.

Об этом Сибига написал в соцсети Х в среду, 3 сентября.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Сибига ответил Путину

По словам Сибиги, на сегодня как минимум семь стран готовы принять такую встречу: Австрия, Ватикан, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.

"Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент. Однако Путин продолжает манипулировать всеми, делая заведомо неприемлемые предложения", — добавил глава МИД.

Он подчеркнул, что только усиление давления может заставить Россию наконец серьезно отнестись к мирному процессу.

Ранее Владимир Путин заявил, что не исключает возможности встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако он сомневается в целесообразности такой встречи.

Напомним, что Владимир Путин заявил, что "придется решать все вооруженным путем". Это возможно, если не удастся договориться о "приемлемом варианте" прекращения конфликта.