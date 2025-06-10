Глави МЗС України та Литви відвідали Херсон — деталі візиту

Кястутіс Будріс, Андрій Сибіга та Олександр Прокудін. Фото: x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом зі своїм литовським колегою Кястутісом Будрісом відвідали Херсонщину. Зокрема, вони вшанували пам'ять хоробрих захисників Херсона та нашої свободи.

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X у вівторок, 10 червня.

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Візит Сибіги та Будріса до Херсону

Будріс став першим главою МЗС, який відвідав місто після його деокупації восени 2022 року. Сибіга наголосив, що це потужний знак солідарності з українцями в умовах постійного російського терору.

Херсон. Фото: x.com/andrii_sybiha

Міністри відвідали об'єкт критичної інфраструктури, підземну школу та підземний пологовий будинок.

"Перебуваючи в місті, ми вислухали людей, зустрілися з місцевою владою, обговорили пріоритетні потреби та зосередилися на конкретних кроках для збільшення міжнародної допомоги Херсону", — зазначив Сибіга.

Кястутіс Будріс та Андрій Сибіга у Херсоні. Фото: x.com/andrii_sybiha

За словами глави МЗС України, Херсон продовжує жити, працювати та триматися. Він зауважив, що такі хоробрі міста та люди справді дають відчуття того, що таке справжній український дух та стійкість.

Кястутіс Будріс та Андрій Сибіга у Херсоні. Фото: x.com/andrii_sybiha

"Ми глибоко вдячні нашим литовським колегам за їхню непохитну відданість і мужність у підтримці України та нашого народу. Україна і Литва стоять пліч-о-пліч, сповнені рішучості протистояти російській агресії та забезпечити відповідальність за російські злочини", — додав Сибіга.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, 9 червня Андрій Сибіга провів спільну пресконференцію з Кястутісом Будрісом. Він назвав, що змусить Росію зупинити війну.

А 3 червня Сибіга зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі. Вони обговорили ситуацію на ЗАЕС.