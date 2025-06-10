Глави МЗС України та Литви відвідали Херсон — деталі візиту

Сибіга разом з главою МЗС Литви відвідали Херсон — деталі
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом зі своїм литовським колегою Кястутісом Будрісом відвідали Херсонщину. Зокрема, вони вшанували пам'ять хоробрих захисників Херсона та нашої свободи.
Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X у вівторок, 10 червня.
Візит Сибіги та Будріса до Херсону
Будріс став першим главою МЗС, який відвідав місто після його деокупації восени 2022 року. Сибіга наголосив, що це потужний знак солідарності з українцями в умовах постійного російського терору.
Міністри відвідали об'єкт критичної інфраструктури, підземну школу та підземний пологовий будинок.
"Перебуваючи в місті, ми вислухали людей, зустрілися з місцевою владою, обговорили пріоритетні потреби та зосередилися на конкретних кроках для збільшення міжнародної допомоги Херсону", — зазначив Сибіга.
За словами глави МЗС України, Херсон продовжує жити, працювати та триматися. Він зауважив, що такі хоробрі міста та люди справді дають відчуття того, що таке справжній український дух та стійкість.
"Ми глибоко вдячні нашим литовським колегам за їхню непохитну відданість і мужність у підтримці України та нашого народу. Україна і Литва стоять пліч-о-пліч, сповнені рішучості протистояти російській агресії та забезпечити відповідальність за російські злочини", — додав Сибіга.
Нагадаємо, 9 червня Андрій Сибіга провів спільну пресконференцію з Кястутісом Будрісом. Він назвав, що змусить Росію зупинити війну.
А 3 червня Сибіга зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі. Вони обговорили ситуацію на ЗАЕС.
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