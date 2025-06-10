Главы МИД Украины и Литвы посетили Херсон — детали визита

Кястутис Будрис, Андрей Сибига и Александр Прокудин. Фото: x.com/andrii_sybiha

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вместе со своим литовским коллегой Кястутисом Будрисом посетили Херсонщину. В частности, они почтили память храбрых защитников Херсона и нашей свободы.

Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X во вторник, 10 июня.

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Будрис стал первым главой МИД, который посетил город после его деоккупации осенью 2022 года. Сибига подчеркнул, что это мощный знак солидарности с украинцами в условиях постоянного российского террора.

Херсон. Фото: x.com/andrii_sybiha

Министры посетили объект критической инфраструктуры, подземную школу и подземный роддом.

"Находясь в городе, мы выслушали людей, встретились с местными властями, обсудили приоритетные потребности и сосредоточились на конкретных шагах для увеличения международной помощи Херсону", — отметил Сибига.

Кястутис Будрис и Андрей Сибига в Херсоне. Фото: x.com/andrii_sybiha

По словам главы МИД Украины, Херсон продолжает жить, работать и держаться. Он отметил, что такие храбрые города и люди действительно дают ощущение того, что такое настоящий украинский дух и стойкость.

Кястутис Будрис и Андрей Сибига в Херсоне. Фото: x.com/andrii_sybiha

"Мы глубоко благодарны нашим литовским коллегам за их непоколебимую преданность и мужество в поддержке Украины и нашего народа. Украина и Литва стоят бок о бок, полны решимости противостоять российской агрессии и обеспечить ответственность за российские преступления", — добавил Сибига.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Напомним, 9 июня Андрей Сибига провел совместную пресс-конференцию с Кястутисом Будрисом. Он назвал, что заставит Россию остановить войну.

А 3 июня Сибига встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. Они обсудили ситуацию на ЗАЭС.