Сибіга провів переговори з МЗС Філіппін і обговорив АСЕАН

Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото:

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з секретаркою із закордонних справ Республіки Філіппіни Терезою Лазаро. Під час розмови український міністр привітав Філіппіни з успішним стартом національного головування в АСЕАН у 2026 році.

Про це Андрій Сибіга повідомив у Telegram.

Сибіга зазначив, що Україна підтримує пріоритети філіппінського головування та готова долучатися до їх реалізації. За його словами, Київ зацікавлений у розширенні співпраці з країнами Південно-Східної Азії, зокрема в отриманні статусу секторального партнера з діалогу АСЕАН.

"Ми також обговорили нашу взаємовигідну двосторонню співпрацю, зокрема у сфері продовольчої безпеки, гуманітарних зусиль, оборони, цифровізації та політичного діалогу. Ми скоординували майбутні контакти між нашими країнами з метою зміцнення двосторонніх відносин", — заявив Андрій Сибіга.

Під час переговорів глава МЗС України поінформував філіппінську сторону про російські атаки на українську енергетичну систему, поточну ситуацію на фронті та хід мирних зусиль України. Він подякував Філіппінам за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема в межах Організації Об'єднаних Націй, а також за співпрацю і взаємну підтримку в міжнародних організаціях.

Крім того, Андрій Сибіга запросив Терезу Лазаро відвідати Київ. Водночас він подякував філіппінській колезі за запрошення здійснити візит до Маніли та за пропозицію участі України в ключових заходах АСЕАН протягом цього року.

Нагадаємо, також Андрій Сибіга звернувся до МАГАТЕ із закликом зупинити Росію, яка хоче атакувати об'єкти АЕС.

Окрім того, стало відомо, що ще одна країна приєднається до ініціативи PURL.