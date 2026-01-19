Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига провел переговоры с главой МИД Филиппин по сотрудничеству

Сибига провел переговоры с главой МИД Филиппин по сотрудничеству

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 13:35
Сибига провел переговоры с МИД Филиппин и обсудил АСЕАН
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото:

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с секретарем по иностранным делам Республики Филиппины Терезой Лазаро. Во время разговора украинский министр поздравил Филиппины с успешным стартом национального председательства в АСЕАН в 2026 году.

Об этом Андрей Сибига сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Сибига сообщил Филиппинам о текущей ситуации на фронте

Сибига отметил, что Украина поддерживает приоритеты филиппинского председательства и готова участвовать в их реализации. По его словам, Киев заинтересован в расширении сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии, в частности в получении статуса секторального партнера по диалогу АСЕАН.

"Мы также обсудили наше взаимовыгодное двустороннее сотрудничество, в частности в сфере продовольственной безопасности, гуманитарных усилий, обороны, цифровизации и политического диалога. Мы скоординировали будущие контакты между нашими странами с целью укрепления двусторонних отношений", — заявил Андрей Сибига.

Во время переговоров глава МИД Украины проинформировал филиппинскую сторону о российских атаках на украинскую энергетическую систему, текущую ситуацию на фронте и ход мирных усилий Украины. Он поблагодарил Филиппины за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности в рамках Организации Объединенных Наций, а также за сотрудничество и взаимную поддержку в международных организациях.

Кроме того, Андрей Сибига пригласил Терезу Лазаро посетить Киев. В то же время он поблагодарил филиппинскую коллегу за приглашение совершить визит в Манилу и за предложение участия Украины в ключевых мероприятиях АСЕАН в течение этого года.

Напомним, также Андрей Сибига обратился к МАГАТЭ с призывом остановить Россию, которая хочет атаковать объекты АЭС.

Кроме того, стало известно, что еще одна страна присоединится к инициативе PURL.

МИД Андрей Сибига Филиппины Украина война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации