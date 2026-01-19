Сибига провел переговоры с МИД Филиппин и обсудил АСЕАН

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото:

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с секретарем по иностранным делам Республики Филиппины Терезой Лазаро. Во время разговора украинский министр поздравил Филиппины с успешным стартом национального председательства в АСЕАН в 2026 году.

Об этом Андрей Сибига сообщил в Telegram.

Сибига отметил, что Украина поддерживает приоритеты филиппинского председательства и готова участвовать в их реализации. По его словам, Киев заинтересован в расширении сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии, в частности в получении статуса секторального партнера по диалогу АСЕАН.

"Мы также обсудили наше взаимовыгодное двустороннее сотрудничество, в частности в сфере продовольственной безопасности, гуманитарных усилий, обороны, цифровизации и политического диалога. Мы скоординировали будущие контакты между нашими странами с целью укрепления двусторонних отношений", — заявил Андрей Сибига.

Во время переговоров глава МИД Украины проинформировал филиппинскую сторону о российских атаках на украинскую энергетическую систему, текущую ситуацию на фронте и ход мирных усилий Украины. Он поблагодарил Филиппины за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности в рамках Организации Объединенных Наций, а также за сотрудничество и взаимную поддержку в международных организациях.

Кроме того, Андрей Сибига пригласил Терезу Лазаро посетить Киев. В то же время он поблагодарил филиппинскую коллегу за приглашение совершить визит в Манилу и за предложение участия Украины в ключевых мероприятиях АСЕАН в течение этого года.

