Сибіга прокоментував умову, за якої ЗСУ припинять вогонь

Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: МЗС/Telegram

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву президента Володимира Зеленського щодо умов припинення вогню. Глава МЗС наголосив, що Україна готова до припинення вогню, але не на 30 годин.

Відповідний коментар Сибіга опублікував на своїй сторінці у соцмережі X.

Реклама

Читайте також:

Сибіга про припинення вогню з боку ЗСУ

Він зазначив, що Зеленський чітко сказав, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо Росія дійсно його припинить.

"Україна робить свій крок. Президент Володимир Зеленський прямо заявив: так, Україна готова до повного припинення вогню, якщо Росія дійсно його припинить", — зазначив міністр.

А також наголосив, що ЗСУ готові припинити вогонь не на 30 годин, а на 30 днів, про що сторони домовлялися в Джидді у березні.

"Але не на 30 годин. На 30 днів, як ми домовилися в Джидді 11 березня. Тепер Москва має продемонструвати, чи серйозно вона ставиться до миру", — пояснив Сибіга.

Скриншот повідомлення МЗС/Telegram

Нагадаємо, що Зеленський зробив заяву щодо запропонованого Росією "Великоднього перемир'я" та дій ЗСУ. Він зазначив, що Україна діятиме дзеркально — так, як буде з російського боку.

У суботу, 19 квітня, Путін вирішив оголосили "Великоднє перемир'я". Диктатор сказав, що нібито війська РФ зупиняють всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.