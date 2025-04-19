Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Сибига прокомментировал заявление Зеленского о прекращении огня arrow

Сибига прокомментировал заявление Зеленского о прекращении огня

19 апреля 2025 22:21
Евтушенко Алина - редактор
Сибига прокомментировал условие, при котором ВСУ прекратят огонь
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: МИД/Telegram
Евтушенко Алина - редактор

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского об условиях прекращения огня. Глава МИД подчеркнул, что Украина готова к прекращению огня, но не на 30 часов.

Соответствующий комментарий Сибига опубликовал на своей странице в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

Сибига о прекращении огня со стороны ВСУ

Он отметил, что Зеленский четко сказал, что Украина готова к полному прекращению огня, если Россия действительно его прекратит.

"Украина делает свой шаг. Президент Владимир Зеленский прямо заявил: да, Украина готова к полному прекращению огня, если Россия действительно его прекратит", — отметил министр.

А также подчеркнул, что ВСУ готовы прекратить огонь не на 30 часов, а на 30 дней, о чем стороны договаривались в Джидде в марте.

"Но не на 30 часов. На 30 дней, как мы договорились в Джидде 11 марта. Теперь Москва должна продемонстрировать, серьезно ли она относится к миру", — объяснил Сибига.

МЗС перемир'я
Скриншот сообщения МИД/Telegram

Напомним, что Зеленский сделал заявление относительно предложенного Россией "Пасхального перемирия" и действий ВСУ. Он отметил, что Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны.

В субботу, 19 апреля, Путин решил объявить "Пасхальное перемирие". Диктатор сказал, что якобы войска РФ останавливают все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

ВСУ МИД Андрей Сибига перемирие война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама