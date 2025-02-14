Сибіга розповів, як був у Мюнхені із Зеленським три роки тому

Сибіга пригадав, як три роки тому із Зеленським був у Мюнхені
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пригадав, як три роки тому був у Мюнхені разом з Президентом Володимиром Зеленським. За його словами, тоді атмосфера була похмурою.
Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X у пʼятницю, 14 лютого.
Сибіга та Зеленський у Мюнхені
Міністр зазначив, що тоді ніхто не вірив в Україну.
"Ні до повномасштабної війни, ні на її початку. Але ми вірили в себе. І ми вистояли, незважаючи ні на що", — наголосив Сибіга.
За його словами, ніколи не варто недооцінювати Україну.
Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув на Мюнхенську конференцію, де незабаром зустрінеться з Володимиром Зеленським.
Раніше українська делегація на чолі із Зеленським зустрілася з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
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