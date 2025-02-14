Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Сибіга пригадав, як три роки тому із Зеленським був у Мюнхені arrow

Сибіга пригадав, як три роки тому із Зеленським був у Мюнхені

14 лютого 2025 17:44
Аркадій Пастула - Редактор
Сибіга розповів, як був у Мюнхені із Зеленським три роки тому
Очільник МЗС України Андрій Сибіга. Фото: facebook.com/andrij.sybiha
Аркадій Пастула - Редактор

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пригадав, як три роки тому був у Мюнхені разом з Президентом Володимиром Зеленським. За його словами, тоді атмосфера була похмурою.

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X у пʼятницю, 14 лютого.

Читайте також:

Сибіга та Зеленський у Мюнхені

Міністр зазначив, що тоді ніхто не вірив в Україну. 

"Ні до повномасштабної війни, ні на її початку. Але ми вірили в себе. І ми вистояли, незважаючи ні на що", — наголосив Сибіга.

За його словами, ніколи не варто недооцінювати Україну.

null
Допис Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув на Мюнхенську конференцію, де незабаром зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Раніше українська делегація на чолі із Зеленським зустрілася з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Володимир Зеленський війна МЗС Андрій Сибіга Мюнхенська безпекова конференція 2025
Реклама
Реклама
Реклама