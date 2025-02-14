Сибига рассказал, как был в Мюнхене с Зеленским три года назад

Сибига вспомнил, как три года назад с Зеленским был в Мюнхене
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вспомнил, как три года назад был в Мюнхене вместе с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, тогда атмосфера была пасмурной.
Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X в пятницу, 14 февраля.
Сибига и Зеленский в Мюнхене
Министр отметил, что тогда никто не верил в Украину.
"Ни до полномасштабной войны, ни в ее начале. Но мы верили в себя. И мы выстояли, несмотря ни на что", — подчеркнул Сибига.
По его словам, никогда не стоит недооценивать Украину.
Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл на Мюнхенскую конференцию, где вскоре встретится с Владимиром Зеленским.
Ранее украинская делегация во главе с Зеленским встретилась с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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