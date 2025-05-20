Сибіга візьме участь у Раді ЄС у Брюсселі 20 травня

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибуде до Брюсселя у вівторок, 20 травня, на запрошення високої представниці Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас. Глава МЗС України візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

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Як повідомляє МЗС, основна мета візиту — донесення до партнерів актуальної ситуації на фронті, а також інформування про динаміку мирних зусиль, зокрема в контексті нещодавніх контактів України, США, країн Європи та Росії після зустрічей у Туреччині.

Очікується, що Сибіга закликатиме до збереження єдності ЄС та НАТО у протидії російській агресії. У своїх виступах він наголосить на необхідності продовження тиску на агресора, а також підкреслить, що безпека України нерозривно пов’язана з безпекою євроатлантичної спільноти. Однією з ключових тем стане досягнення справедливого і стійкого миру.

Крім участі у Раді ЄС український міністр проведе також двосторонні переговори з низкою колег з країн Африканського Союзу. Ці зустрічі відбудуться напередодні Третьої міністерської зустрічі ЄС — Африканський Союз, що також проходитиме в Брюсселі.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Сибіга розкритикував позицію Росії, яку вона продемонструвала на переговорах в Стамбулі.

Водночас Дональд Трамп не відповів на питання журналістів, чи намагався він повпливати на Володимира Путіна прийняти рішення припинити вогонь на 30 днів.

Аналітики ISW повідомили, як Росія використовує затягування переговорів, щоб якомога довше тиснути на фронт.