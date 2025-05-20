Сибига примет участие в Совете ЕС в Брюсселе 20 мая

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибудет в Брюссель во вторник, 20 мая, по приглашению высокой представительницы Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Глава МИД Украины примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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Как сообщает МИД, основная цель визита — донесение до партнеров актуальной ситуации на фронте, а также информирование о динамике мирных усилий, в частности в контексте недавних контактов Украины, США, стран Европы и России после встреч в Турции.

Ожидается, что Сибига будет призывать к сохранению единства ЕС и НАТО в противодействии российской агрессии. В своих выступлениях он подчеркнет необходимость продолжения давления на агрессора, а также подчеркнет, что безопасность Украины неразрывно связана с безопасностью евроатлантического сообщества. Одной из ключевых тем станет достижение справедливого и устойчивого мира.

Кроме участия в Совете ЕС украинский министр проведет также двусторонние переговоры с рядом коллег из стран Африканского Союза. Эти встречи состоятся накануне Третьей министерской встречи ЕС — Африканский Союз, которая также будет проходить в Брюсселе.

Напомним, недавно Андрей Сибига раскритиковал позицию России, которую она продемонстрировала на переговорах в Стамбуле.

В то же время Дональд Трамп не ответил на вопрос журналистов, пытался ли он повлиять на Владимира Путина принять решение прекратить огонь на 30 дней.

Аналитики ISW сообщили, как Россия использует затягивание переговоров, чтобы как можно дольше давить на фронт.