Андрій Сибіга повідомив деталі розмови з китайським колегою Ван Ї

Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся зі своїм китайським колегою Ван Ї на полях Мюнхенської конференції. Міністр назвав цю розмову "надзвичайно предметною, змістовною та з подальшим продовженням".

Про це повідомляють Новини.LIVE у понеділок, 24 лютого.

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Сибіга зустрівся з китайським колегою

Сторони обговорили питання, пов’язане з головуванням Китаю в Радбезі ООН, удар російських загарбників по саркофагу на ЧАЕС та реакції КНР на шантажування Росією щодо застосування ядерної зброї. Також було порушено тему ударів по енергоінфраструктурі та вплив Китаю на повернення свободи мореплавства в Чорному морі.

"Вдячні Китаю за висловлення підтримки територіальної цільності і суверенітету України, і ми дуже сподіваємося, що роль Китаю також буде активна саме у наближенні справедливого миру", — зазначив Сибіга.

Раніше Сибіга повідомив, що Президент Володимир Зеленський поставив завдання закінчити війну в Україні вже цього року. Українська сторона працює над цим питанням.

Також Сибіга відреагував на скандальну заяву президента США Дональда Трампа щодо винних у війні. Глава МЗС сказав, хто саме почав війну і що треба зробити, аби припинити бойові дії.