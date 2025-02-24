Андрей Сибига сообщил детали разговора с китайским коллегой Ван И

Андрей Сибига. Фото: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился со своим китайским коллегой Ван И на полях Мюнхенской конференции. Министр назвал этот разговор "чрезвычайно предметным, содержательным и с дальнейшим продолжением".

Об этом сообщают Новини.LIVE в понедельник, 24 февраля.

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Сибига встретился с китайским коллегой

Стороны обсудили вопрос, связанный с председательством Китая в Совбезе ООН, удар российских захватчиков по саркофагу на ЧАЭС и реакции КНР на шантаж Россией по применению ядерного оружия. Также была поднята тема ударов по энергоинфраструктуре и влияние Китая на возвращение свободы мореплавания в Черном море.

"Благодарны Китаю за выражение поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, и мы очень надеемся, что роль Китая также будет активна именно в приближении справедливого мира", — отметил Сибига.

Ранее Сибига сообщил, что Президент Владимир Зеленский поставил задачу закончить войну в Украине уже в этом году. Украинская сторона работает над этим вопросом.

Также Сибига отреагировал на скандальное заявление президента США Дональда Трампа относительно виновных в войне. Глава МИД сказал, кто именно начал войну и что надо сделать, чтобы прекратить боевые действия.