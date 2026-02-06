Зустріч Зеленського з Тихановською — Сибіга пояснив, чому вона відбулася

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Reuters

Станом на сьогодні Білорусь з режимом Лукашенка і сам Лукашенко сьогодні становлять загрозу для безпеки України. Попри це, є чимало громадян цієї країни, які долучилися до ЗСУ та зараз борються з росіянами.

Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю для "Нової країни", передає Новини.LIVE.

Сибіга про загрозу зі сторони Білорусі

"Звичайно, Білорусь з режимом Лукашенка і сам Лукашенко сьогодні становлять загрозу для безпеки України. Ми маємо добровольців з Білорусі, які воюють, боронять нашу незалежність, обстоюють нашу країну, і ці демократичні сили, які бачать у майбутньому саме добросусідський вимір взаємодії з нашою державою, — звичайно, ми будемо підтримувати з ними контакти і підтримуватимемо їх", — зазначив Сибіга.

Він пояснив, що саме тому відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської. За словами Сибіги, вона справді була предметною.

"Ми призначимо спецпредставника, і сподіваюся, найближчим часом затвердимо стратегічний документ політики щодо цієї країни", — додав міністр.

Нагадаємо, раніше у Службі зовнішньої розвідки України заявили про те, що РФ посилює тиск на Білорусь. Йдеться про вплив на внутрішньополітичні процеси країни.

Також Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Білорусь становить загрозу для усієї Європи. Він зауважив, що народ цієї країни позбавлений прав.