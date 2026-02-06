Встреча Зеленского с Тихановской — Сибига объяснил, почему она состоялась

Сибига объяснил, зачем Зеленский встретился с Тихановской
На сегодня Беларусь с режимом Лукашенко и сам Лукашенко сегодня представляют угрозу для безопасности Украины. Несмотря на это, есть немало граждан этой страны, которые присоединились к ВСУ и сейчас борются с россиянами.
Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью для "Новой страны", передает Новини.LIVE.
Сибига об угрозе со стороны Беларуси
"Конечно, Беларусь с режимом Лукашенко и сам Лукашенко сегодня представляют угрозу для безопасности Украины. Мы имеем добровольцев из Беларуси, которые воюют, защищают нашу независимость, отстаивают нашу страну, и эти демократические силы, которые видят в будущем именно добрососедское измерение взаимодействия с нашим государством, — конечно, мы будем поддерживать с ними контакты и будем поддерживать их", — отметил Сибига.
Он пояснил, что именно поэтому состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской. По словам Сибиги, она действительно была предметной.
"Мы назначим спецпредставителя, и надеюсь, в ближайшее время утвердим стратегический документ политики в отношении этой страны", — добавил министр.
Напомним, ранее в Службе внешней разведки Украины заявили о том, что РФ усиливает давление на Беларусь. Речь идет о влиянии на внутриполитические процессы страны.
Также Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Беларусь представляет угрозу для всей Европы. Он отметил, что народ этой страны лишен прав.
