Встреча Зеленского с Тихановской — Сибига объяснил, почему она состоялась

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Reuters

На сегодня Беларусь с режимом Лукашенко и сам Лукашенко сегодня представляют угрозу для безопасности Украины. Несмотря на это, есть немало граждан этой страны, которые присоединились к ВСУ и сейчас борются с россиянами.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью для "Новой страны", передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Сибига об угрозе со стороны Беларуси

"Конечно, Беларусь с режимом Лукашенко и сам Лукашенко сегодня представляют угрозу для безопасности Украины. Мы имеем добровольцев из Беларуси, которые воюют, защищают нашу независимость, отстаивают нашу страну, и эти демократические силы, которые видят в будущем именно добрососедское измерение взаимодействия с нашим государством, — конечно, мы будем поддерживать с ними контакты и будем поддерживать их", — отметил Сибига.

Он пояснил, что именно поэтому состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской. По словам Сибиги, она действительно была предметной.

"Мы назначим спецпредставителя, и надеюсь, в ближайшее время утвердим стратегический документ политики в отношении этой страны", — добавил министр.

Напомним, ранее в Службе внешней разведки Украины заявили о том, что РФ усиливает давление на Беларусь. Речь идет о влиянии на внутриполитические процессы страны.

Также Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Беларусь представляет угрозу для всей Европы. Он отметил, что народ этой страны лишен прав.