Россия усиливает контроль над политикой Беларусь — разведка

Россия все активнее вмешивается во внутриполитические процессы Беларуси. В частности Москва стремится не допустить никаких неожиданных изменений власти или внешнеполитического курса страны.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, со ссылкой на отчет латвийского Бюро по защите Конституции (SAB).

Москва стремится контролировать Минск

Как отмечает SAB, ключевой платформой для усиления российского влияния остается так называемое Союзное государство. Именно в его рамках активно координируется деятельность министерств иностранных дел, а также реализуются интеграционные программы, ограничивающие пространство для самостоятельных решений Минска. Москва все жестче реагирует даже на минимальные попытки Беларуси проводить более независимую политику, в частности попытки восстановить экономические контакты с Европейским Союзом.

Согласно оценкам SAB, любая смена власти в Беларуси без согласования с Кремлем рассматривается Россией как прямая угроза. Именно поэтому Москва пытается обеспечить структурную и долгосрочную зависимость будущего белорусского лидера от пророссийского курса. Несмотря на отсутствие полного контроля над политическими решениями белорусского диктатора Александра Лукашенко, обе стороны заинтересованы в том, чтобы избежать повторения массовых протестов 2020 года. В то же время Россия готова блокировать любые шаги Минска в направлении сближения с ЕС, если они будут противоречить ее стратегическим интересам.

Экономическое взаимодействие между двумя режимами все больше приобретает отчетливо военный характер. По данным латвийского Бюро, около 500 белорусских предприятий уже интегрированы в военно-промышленный комплекс РФ. В частности, речь идет о проекте завода по производству беспилотников мощностью до 100 тысяч единиц в год. Кроме того, Беларусь ежегодно поставляет России около 480 тысяч артиллерийских и ракетных боеприпасов для российских систем вооружения.

"Гражданская экономика Беларуси фактически работает на военные нужды Москвы, давая возможность режиму избегать прямого участия в боевых действиях, но получать экономические выгоды. В перспективе роль Минска в военно-промышленных планах России будет только расти", — говорится в отчете Бюро.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что влияние РФ на Беларусь несет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы.

А также стало известно, что НАТО устанавливает роботизированную охрану на границе с РФ и Беларусью.