Росія посилює контроль над політикою Білорусь — розвідка

Росія дедалі активніше втручається у внутрішньополітичні процеси Білорусі. Зокрема Москва прагне не допустити жодних несподіваних змін влади чи зовнішньополітичного курсу країни.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, з посиланням на звіт латвійського Бюро із захисту Конституції (SAB).

Москва прагне контролювати Мінськ

Як зазначає SAB, ключовою платформою для посилення російського впливу залишається так звана Союзна держава. Саме в її межах активно координується діяльність міністерств закордонних справ, а також реалізуються інтеграційні програми, що обмежують простір для самостійних рішень Мінська. Москва дедалі жорсткіше реагує навіть на мінімальні спроби Білорусі проводити більш незалежну політику, зокрема намагання відновити економічні контакти з Європейським Союзом.

Згідно з оцінками SAB, будь-яка зміна влади в Білорусі без погодження з Кремлем розглядається Росією як пряма загроза. Саме тому Москва намагається забезпечити структурну та довгострокову залежність майбутнього білоруського лідера від проросійського курсу. Попри відсутність повного контролю над політичними рішеннями білоруського диктатора Олександра Лукашенка, обидві сторони зацікавлені в тому, щоб уникнути повторення масових протестів 2020 року. Водночас Росія готова блокувати будь-які кроки Мінська у напрямку зближення з ЄС, якщо вони суперечитимуть її стратегічним інтересам.

Економічна взаємодія між двома режимами дедалі більше набуває виразно військового характеру. За даними латвійського Бюро, близько 500 білоруських підприємств уже інтегровані у військово-промисловий комплекс РФ. Зокрема, йдеться про проєкт заводу з виробництва безпілотників потужністю до 100 тисяч одиниць на рік. Крім того, Білорусь щорічно постачає Росії приблизно 480 тисяч артилерійських та ракетних боєприпасів для російських систем озброєння.

"Цивільна економіка Білорусі фактично працює на військові потреби Москви, даючи можливість режиму уникати прямої участі в бойових діях, але отримувати економічні вигоди. У перспективі роль мінська у військово-промислових планах Росії лише зростатиме", — йдеться у звіті Бюро.

